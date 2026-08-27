Правительство выделит более 9,5 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок зерна

Субсидироваться будут перевозки в направлении портов Черного моря, Балтики и Дальнего Востока Pixabay

Правительство направит более 9,5 млрд руб. на субсидирование перевозок зерна по железной дороге, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «Логистика в Азово-Черноморском бассейне сейчас непростая. Ведется работа по изменению маршрутов доставки грузов. Чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей, мы направим свыше 9,5 млрд руб.», — сказал он.



По его словам, эти средства получат железнодорожники, что позволит возместить их расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам и, как следствие, поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке сельхозпродукции, сырья и продовольствия. А также — в полном объеме выполнить экспортные обязательства. По словам Мишустина, спрос на российское зерно, масличные и др. в мире есть. «Важно, чтобы Минсельхоз и далее оперативно реагировал на нештатные ситуации и при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и нашим регионам», — отметил премьер-министр.



Перечень направлений с субсидируемыми тарифами был расширен и включает перевозки из ряда российских регионов в направлении портов Черного моря, Балтики и Дальнего Востока, сообщается в Телеграм-канале Союза экспортеров и производителей зерна.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Минсельхоз готов субсидировать железнодорожную перевозку зерновых в условиях затрудненных отгрузок через Азово-Черноморский бассейн. Как сообщил замминистра Максим Боровой на совещании в Краснодарском крае, основная нагрузка ляжет на порты Балтики и Каспия. К отгрузкам привлекаются терминалы, ранее не работавшие с сельхозгрузами



Субсидирование железнодорожных тарифов, по словам Борового, уже действует для Ростовской области. Также есть заявки от аграриев Крыма, новых регионов и ряда других субъектов на перевозки в направлении Балтики и Каспия. Все предложения можно будет направлять в оперштаб Минсельхоза. Кроме того, в дальнейшем меру планируется распространить на другие регионы. При этом по отдельным маршрутам перевозки будут компенсироваться полностью. Боровой также подчеркнул, что важно обеспечить аграриям удобные условия для продажи зерна, чтобы они могли получить средства для новой посевной кампании.



По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, выделенных на субсидирование перевозок средств, скорее всего, будет недостаточно. Но основная сложность в том, справится ли железная дорога с такой нагрузкой, поскольку на альтернативные маршруты перенаправляются не только сельскохозяйственные грузы. «Логисты зернового и масличного рынков предвидят большие проблемы с тем, справится ли железная дорога с ожидаемой нагрузкой — она может оказаться очень высокой. Наш рынок и железная дорога еще не сталкивалась с такими трудностями, <..> этот опыт по новизне ни с чем не сравнить», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



При этом объемы зерна к перевозке могут оказаться не очень значительными, допускает независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. Однако, обращает внимание он, зависеть это будет от ключевого вопроса — объема компенсации затрат и, следовательно, заинтересованности аграриев в железнодорожной перевозке по альтернативным маршрутам. Частичная компенсация, если она не покроет удорожание логистики, вряд ли активно простимулирует сельхозпроизводителей пользоваться этой мерой поддержки.



В то же время, по мнению Петриченко, острой необходимости в железнодорожной перевозке до портов Каспийского моря нет, поскольку близлежащие к ним регионы являются крупными производителями зерна. Кроме того, обращает внимание он, спрос со стороны Ирана ограничен, и в этом году, скорее всего, будет ниже, чем в прошлом. В то же время Петриченко считает целесообразным субсидирование железнодорожных перевозок в порты Балтийского моря и Дальнего Востока.



Впрочем, говорит Корбут, есть надежда, что вскоре экспорт сельхозпродукции из порта Новороссийска будет возобновлен. Так, накануне «Агроинвестор» писал, что, по предварительной оценке, на восстановление работы по отгрузке продукции Новороссийскому комбинату хлебопродуктов, который 12 августа пострадал в результате атаки беспилотников, потребуется от одного до четырех месяцев в зависимости от технологической схемы перевалки, которая будет реализована. «Соответственно, нужно пережить этот текущий момент», — заключил Корбут.



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