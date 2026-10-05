Отраслевой союз предлагает защитить производителей тепличный овощей от ценового демпинга

Из-за более дешевого импорта наши производители томатов вынуждены продавать их гораздо дешевле, чем планировали В. Лысов

Чтобы поддержать тепличную отрасль, важно защищать внутренний рынок от дешевой импортной продукции — как это делают другие страны, например, Аргентина, и США, и Польша, Испания. «Защищать своих производителей нужно, во-первых, для того, чтобы не упасть по самообеспеченности, во-вторых, для того, чтобы мы были уверены в том, что продукция, которую потребляют наши соотечественники, точно безопасна и полезна», — рассказал президент Плодоовощного союза Игорь Мозговенко на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство»



По данным союза, площадь весенних теплиц и парников в России составляет 202,2 тыс. га, на современные теплицы, использующие технологии досвечивания, приходится 1,8 тыс. га. Объем инвестиций в отрасль составил более 900 млрд руб. — стоимость постройки одного гектара комбината составляет порядка 500 млн руб. с НДС. «Благодаря этим инвестициям Россия по итогам прошлого года произвела 681 тыс. т томатов и 879 тыс. т огурцов», — привел данные он.



По огурцу самообеспеченность составляет 97%. Пока еще не полностью обеспечены огурцом Дальний Восток и Сибирь, однако российские инвесторы строят там тепличные комбинаты, и через 1,5-2 года в этих макрорегионах тоже будут собственные огурцы, считают в Плодоовощном союзе. Томатами Россия обеспечена по году на 89%, но если брать период с ноября по март, то самообеспеченность составляет 61% — в этот период урожай получают только из теплиц на досвечивании.



Одна из проблем тепличного сектора — ценовой демпинг за счет импортных томатов. По итогам прошлого года в Россию было ввезено 489 тыс. т данной продукции, при этом 58% томатов поставляется с ноября по март, уточнил Мозговенко. Разница в ценах между импортными томатами и произведенными в России огромная, достигает 2,5 раза в пользу импорта, особенно в марте. Фактически, это демпинг, с которым сложно что-то сделать, подчеркнул Мозговенко.



Производство томатов в отдельных странах, которые поставляют их в Россию, очень серьезно субсидируется. Например, в Туркмении тепличным предприятиям природный газ обходится по цене в 20 раз ниже, чем платят за него российские компании, рассказал эксперт. Благоприятные климатические условия отдельных стран-поставщиков тоже вносят свою лепту. Кроме того, по данным Плодоовощного союза, в некоторых странах ведется довольно плотное государственное финансирование строительства тепличных комбинатов, при этом не особо эффективных — с урожайностью порядка 45 кг томатов на квадратный метр в то время как у нас в теплицах показатель на такую площадь доходит до 85 кг.



Это все приводит к тому, что наши производители томатов вынуждены продавать их гораздо дешевле, чем планировали, порой даже ниже себестоимости. Они переходят на огурец, а с учетом уже высокой самообеспеченности данной культурой, на рынке происходит дисбаланс, предложение превосходит спрос, цены начинают падать, и у инвесторов не хватает денег для того, чтобы выполнять обязательства по кредитам.



Конечно, далеко не все тепличные предприятия действуют по такому сценарию и работают себе в убыток, однако даже те комбинаты, которые работают с положительной рентабельностью, сталкиваются со сложностями, когда приходится менять оборудование. Например, отдельные виды светильников, используемых в теплицах, после пяти лет службы становятся менее эффективными, и если их не менять, то и сбор с квадратного метра будет снижаться, а значит, упадет и доход с единицы площади. В случае, если у тепличных комплексов не будет средств для своевременного обновления всего необходимого на своих предприятиях, могут начаться банкротства, предупредил Мозговенко.



Кроме того, нужны специальные тарифные условия на газ и электроэнергию для тепличных комплексов со светокультурой. Доля энергоносителей в себестоимости тепличной продукции в средней полосе составляет порядка 30%, а в отдельных регионах этот показатель существенно выше. «Тарифы на природный газ и электричество растут из года в год, иногда два раза в год. В начале 2027 года снова ожидается их увеличение — на 10% на газ и от 8% до 16% на электричество, в зависимости от региона», — отметил эксперт.



Также в Плодоовощном союзе предлагают расширить повышающие коэффициенты поддержки. Мозговенко напомнил, что в прошлом году для овощей, которые производятся в зимний период, повышающий коэффициент поддержки составлял 3. «Но перераспределение по этой мере государственной поддержки допустимо сейчас только внутри самого региона. Если бы можно было распределять между регионами, это, конечно, очень сильно помогло», — уточнил эксперт. Он также обратил внимание, что Министерство энергетики выступает с инициативой, суть которой заключается в том, что потребитель электроэнергии обязан платить за всю мощность, даже если не было факта потребления электричества. «С учетом того, насколько энергоемким является тепличное производство, его себестоимость вырастает сразу на 30% в случае, если эта инициатива будет введена», — отметил глава Плодоовощного союза, уточнив, что на данный момент она свернута.



К другим важным направлениям работы для развития тепличного сектора Мозговенко отнес развитие собственной селекции, в частности, работу над сортами семян, устойчивых к тобамовирусам и вирусу мозаики пепино, а также совершенствование программ страхования тепличного сектора, которые могли бы помочь инвесторам компенсировать затраты в случае серьезных потерь урожая.



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