Россия вышла на почти полное импортозамещение по огурцам

Товарное производство тепличных овощей неравномерно распределено по стране А. Орлов / Ведомости

Россия вышла на практически полное импортозамещение производства огурцов. Об этом сообщил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников в ходе IV агропромышленного форума «ДагАгроКаспий-2026». «Мы движемся к тому, чтобы и весь томат, который потребляется в России, тоже производился на родной земле», — добавил Ситников (цитата по «Интерфаксу»).



В то же время гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что степень импортозамещения можно оценивать по разным методикам. Если рассматривать этот вопрос по соотношению объемов потребления и нормам питания, разработанным Институтом питания, то импортозамещение в России завершено. «Производство огурцов в защищенном грунте <...> превышает нормы потребления», — сказала Решетникова «Агроинвестору».



Однако, продолжает она, можно использовать и другой подход — оценивать объемы ввоза. «Несмотря на собственное высокое производство <...>, импорт огурцов в Россию есть», — говорит она, добавляя, что поставляют их в основном Турция, Китай, Азербайджан и др. По словам Решетниковой, основная проблема в том, что товарное производство тепличных овощей неравномерно распределено по стране. Это связано с особенностями климата, а также неравномерной концентрацией городского населения в регионах. То же касается уровня развития АПК в целом и тепличного бизнеса в частности — он может существенно различаться в зависимости от субъекта.



«У нас до сих пор есть регионы, где нет промышленных теплиц, а межрегиональная логистика там может быть очень сложной», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». В качестве примера она привела Норильск и Мурманск — там низкие температуры и мало солнечных дней, а также Калмыкию — в регионе недостаточно воды и жарко. «То есть в целом по стране огурцов выращивается много, но далеко не везде они физически доступны. В Норильске, например, и импорта мало из-за сложной логистики», — объясняет эксперт.



Ввоз томатов в Россию также ведется, причем объемы гораздо выше, чем по огурцам. В то же время и внутреннее товарное производство томатов ниже, продолжает Решетникова. В прошлом году их было собрано чуть более 690 тыс. т, огурцов — около 900 тыс. т. «Томатов рынку нужно хотя бы 1 млн т. Но такого объема у нас нет и, если будет, то нескоро», — считает эксперт.



По ее словам, это связано с конкуренцией с импортом из Турции, Азербайджана, Китая и Узбекистана, а также высокой вирусной нагрузкой, которая не позволяет нарастить производство, несмотря на увеличение площадей, задействованных в выращивании. «Уже третий год площади под томатами растут, а урожайность — падает. Поэтому снижается и валовый сбор», — говорит Решетникова. В то же время она рассчитывает, что в этом году сбор будет на уровне или чуть ниже рекордного показателя 2022 года — 724 тыс. т, так как тепличные комплексы несколько адаптировались к работе в условиях высокой вирусной нагрузки.



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