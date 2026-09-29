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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Россия вышла на почти полное импортозамещение по огурцам

Объем их производства превышает норму рекомендуемого потребления

| Агроинвестор |

Товарное производство тепличных овощей неравномерно распределено по стране
Товарное производство тепличных овощей неравномерно распределено по стране

Россия вышла на практически полное импортозамещение производства огурцов. Об этом сообщил президент ассоциации Алексей Ситников в ходе IV агропромышленного форума «ДагАгроКаспий-2026». «Мы движемся к тому, чтобы и весь томат, который потребляется в России, тоже производился на родной земле», — добавил Ситников (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время гендиректор компании Тамара Решетникова говорит, что степень импортозамещения можно оценивать по разным методикам. Если рассматривать этот вопрос по соотношению объемов потребления и нормам питания, разработанным Институтом питания, то импортозамещение в России завершено. «Производство огурцов в защищенном грунте <...> превышает нормы потребления», — сказала Решетникова «».

Однако, продолжает она, можно использовать и другой подход — оценивать объемы ввоза. «Несмотря на собственное высокое производство <...>, импорт огурцов в Россию есть», — говорит она, добавляя, что поставляют их в основном Турция, Китай, Азербайджан и др. По словам Решетниковой, основная проблема в том, что товарное производство тепличных овощей неравномерно распределено по стране. Это связано с особенностями климата, а также неравномерной концентрацией городского населения в регионах. То же касается уровня развития АПК в целом и тепличного бизнеса в частности — он может существенно различаться в зависимости от субъекта.

«У нас до сих пор есть регионы, где нет промышленных теплиц, а межрегиональная логистика там может быть очень сложной», — прокомментировала Решетникова «». В качестве примера она привела Норильск и Мурманск — там низкие температуры и мало солнечных дней, а также Калмыкию — в регионе недостаточно воды и жарко. «То есть в целом по стране огурцов выращивается много, но далеко не везде они физически доступны. В Норильске, например, и импорта мало из-за сложной логистики», — объясняет эксперт.

Ввоз томатов в Россию также ведется, причем объемы гораздо выше, чем по огурцам. В то же время и внутреннее товарное производство томатов ниже, продолжает Решетникова. В прошлом году их было собрано чуть более 690 тыс. т, огурцов — около 900 тыс. т. «Томатов рынку нужно хотя бы 1 млн т. Но такого объема у нас нет и, если будет, то нескоро», — считает эксперт.

По ее словам, это связано с конкуренцией с импортом из Турции, Азербайджана, Китая и Узбекистана, а также высокой вирусной нагрузкой, которая не позволяет нарастить производство, несмотря на увеличение площадей, задействованных в выращивании. «Уже третий год площади под томатами растут, а урожайность — падает. Поэтому снижается и валовый сбор», — говорит Решетникова. В то же время она рассчитывает, что в этом году сбор будет на уровне или чуть ниже рекордного показателя 2022 года — 724 тыс. т, так как тепличные комплексы несколько адаптировались к работе в условиях высокой вирусной нагрузки.

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