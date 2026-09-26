Минэкономразвития ждет возобновления роста инвестиций в следующем году

Новый инвестцикл в АПК упирается в дорогой капитал и низкую уверенность бизнеса в окупаемости А. Орлов / Ведомости

Согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2027 и плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленному Минэкономразвития, в этом году инвестиции в основной капитал по всем отраслям экономики могут снизиться на 5,4% по сравнению с 2025-м. В 2027 году ведомство ожидает их роста на 0,2%, в 2028 — на 2,5%, в 2029 — на 3% в базовом сценарии. Консервативный вариант допускает, что и в следующем году инвестиции сократятся на 0,8%, а в 2028 и 2029 годах прибавят соответственно 1,6% и 2,1%.



«Прогноз инвестиций учитывает более высокую траекторию ключевой ставки в прогнозе Банка России, — пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства. — Восстановление инвестиций начнется в 2027 году, но рост пока будет больше символическим». Также он отметил, что экономическую политику необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики и перезапуске инвестиционного цикла.



Летом в ходе Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин говорил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла для возвращения к устойчивому росту экономики. В 2021—2024 годах инвестиции в основной капитал выросли почти на 38% в реальном выражении, тогда как в прошлом году снизились на 2,3% Согласно данным Росстата, по итогам первого полугодия инвестиции в основной капитал по всем отраслям экономики снизились на 9,9%, до 16,2 трлн руб. (без учета новых регионов). В том числе в сельском хозяйстве они уменьшились на 6,9%, до 259,3 млрд руб. С учетом лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства сокращение было чуть меньше — на 5,6%, до 322,7 млрд руб.



В сельском хозяйстве (особенно в растениеводстве) в этом году складывается крайне сложная ситуация: не у всех участников агрорынка есть необходимые оборотные средства даже для проведения озимого сева, не говоря о возможностях долгосрочных вложений в развитие бизнеса. Кроме высокой стоимости заемных денег среди препятствий для инвестиций бизнес не раз называл отсутствие понятных и предсказуемых правил игры и в целом уверенности в завтрашнем дне.



По мнению ведущего научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Дениса Терновского, главным вопросом для запуска нового инвестиционного цикла в АПК является именно оценка перспектив аграрного бизнеса. «В относительно стабильных внешних условиях он находился под давлением широкого распространения технологий и долгосрочной стагнации мировых цен. В условиях фрагментации мировой торговли пока непонятно, кто окажется в выигрыше, если цены все-таки начнут расти», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Тем не менее, предпосылки для запуска нового инвестиционного цикла в АПК есть, однако в ближайшей перспективе он, скорее всего, будет носить точечный характер, думает директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин. На первом этапе инвестиционный цикл, вероятно, будет связан с повышением производительности, автоматизацией, модернизацией действующих производств и технологическим импортозамещением, при этом ситуация существенно различается по сегментам. Основными стоп-факторами он называет высокую стоимость капитала, ограниченность собственных ресурсов и осторожность бизнеса при запуске долгосрочных проектов.



Партнер компании Б1, руководитель направления по оказанию услуг клиентам агробизнеса Оксана Крупнова считает, что для возобновления инвестиций особенно важны три условия: возвращение российской экономики к росту на 4% в год и более, который мы наблюдали в 2023—2024 годах; стабилизация внешнего фона; снижение стоимости займов до уровня менее 10% годовых. «Финансовые ресурсы в стране есть, и это подтверждает в том числе рекордная прибыль всего банковского сектора и отдельных банков, которые финансируют российский АПК», — отмечает она. Чтобы эти деньги заработали, важно вернуть уверенность инвесторов в окупаемость их вложений, а это уже более сложная задача.



Новый инвестиционный цикл в АПК упирается прежде всего в дорогой капитал и низкую уверенность бизнеса в окупаемости, говорит директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. При ключевой ставке 14% полноценного инвестиционного рывка не будет: реальное оживление начинается ближе к 11-12%, а устойчивый цикл требует 9-10% при стабильной инфляции.



Подробнее о перспективах запуска нового инвестиционного цикла в АПК — в октябрьском номере журнала «Агроинвестор».



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