«Белая Дача» купила хозяйство в Московской области

На большей части площадей продолжится выращивание картофеля, свеклы, моркови и капусты Е. Разумный / Ведомости

Агрохолдинг «Белая Дача» сообщил, что подписал соглашение о приобретении компании «Куликово» в Дмитровском районе Московской области. Сделка является следующим шагом в развитии «Белой Дачи» и направлена на расширение выпускаемого ассортимента продукции. Земельный банк «Куликово» - 3,7 тыс. га, компания занимается овощеводством.



Новый владелец предприятия планирует сохранить структуру землепользования: на большей части площадей продолжится выращивание картофеля, свеклы, моркови и капусты. При этом на части земель в рамках севооборота добавится выращивание кочанных салатов в открытом грунте. В среднесрочной перспективе это позволит «Белой Даче» выйти на полное самообеспечение сырьем по кочанным салатам в летний сезон. Часть земель будет отдана под испытания новых культур для дальнейшего развития агроэкспертизы и выведения новых культур на российский рынок. В целом объем выращивания составит 60 тыс. т овощей и 3,1 тыс. т кочанных салатов в год.



Одним из ключевых факторов принятия решения о приобретении компании стала уникальная логистика: «Куликово» расположено в непосредственной близости от рынка сбыта и других производственных и складских мощностей группы компаний. Это дает «Белой Даче» эффект экономии на внутрихозяйственных перевозках и сокращает плечо доставки готовой продукции ключевым розничным клиентам, отметил гендиректор агрохолдинга Вадим Матусевич.



«Мы осознаем объем задач по интеграции "Куликово" в "Белую Дачу". В краткосрочной перспективе мы сфокусированы на урегулировании обязательств перед кредиторами "Куликово", подготовке земель и техники к новому посевному сезону, восстановлению мощностей овощехранилищ и производственных цехов по чистке овощей», — прокомментировал топ-менеджер.



При этом он подчеркнул, что планируемый объем инвестиций в восстановление и модернизацию предусматривает масштабную программу по обустройству земель и производства, а также по привлечению и развитию персонала. «Мы намерены открыть новые рабочие места и обеспечить достойные условия труда для своих сотрудников, — добавил Матусевич. — Мы уверены, что данное приобретение усилит наши позиции на рынке и позволит предлагать клиентам более широкую линейку продукции высокого качества».



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ЗАО «Куликово» зарегистрировано в 1998 году. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Выручка компании в прошлом году составила 543 млн руб. — на 23% меньше, чем в 2024-м, прибыль сократилась на 33%, до 57 млн руб. Стоимость организации по методу чистых активов оценивает в 1,1 млрд руб.



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