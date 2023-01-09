«Черкизово» закрепляется в Приволжье и на Урале. Компания приобрела новые птицеводческие активы

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В декабре 2022 года БНА «Траст» провел торги по продаже специализирующихся на производстве мяса птицы, башкирского агрохолдинга «Русское зерно» и челябинской ГК «Здоровая ферма». Предприятия, входящие в состав компании, достались крупнейшему российскому производителю мяса — «Черкизово». В совокупности группа потратила на эти сделки около 10,4 млрд руб. Новые активы еще больше упрочат лидерство холдинга

В начале декабря ушедшего года на площадке Российского аукционного дома состоялись открытые торги по продаже активов ГК «Русское зерно Уфа». Продавцом выступил банк непрофильных активов «Траст». В состав единого лота вошли 100% долей в АО «Птицефабрика «Башкирская»», АО «Турбаслинские бройлеры», АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», ООО «Башкирское зерно+», ООО «Башкирское зерно», ООО ТД «Турбаслинский бройлер», а также права требований по кредитным договорам «Траста» к АО «Птицефабрика «Башкирская»» и АО «Турбаслинские бройлеры». Победителем торгов стало ООО «АПК “Михайловский”» (входит в группу «Черкизово»), ранее получившее одобрение Федеральной антимонопольной службы на покупку указанных активов. Цена приобретения составила 6,37 млрд руб. при шаге аукциона в 127,4 млн руб. К торгам по продаже «Русского зерна», кроме «Черкизово», была допущена компания «Ставропольский бройлер», входящая в ГАП «Ресурс».



На момент перехода к БНА «Траст» в 2019 году ГК «Русское Зерно Уфа» была обременена долгами, которые была не способна погасить. За три года под управлением банка компания преобразовалась в крупнейший прибыльный агрохолдинг Башкортостана, который стал интересен стратегическим инвесторам, отмечает представитель пресс-службы «Траста». «Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям», — сообщил он.



Упрочить лидерство

Как следует из презентации к торгам, общая производственная мощность приобретенных «Черкизово» предприятий составляет 65 тыс. т мяса бройлера в живом весе, 750 млн яиц, 240 тыс. т комбикормов и 25 тыс. т продукции мясопереработки в год. Продукция поставляется в 10 регионов России под брендами «Турбаслинский бройлер» и «Авдон». Помимо этого, площадки аккредитованы для экспорта во Вьетнам и страны СНГ. По данным самой компании, она занимает 70% рынка яйца и 30% мяса бройлера в республике.



Продают предприятия обычно не просто так, комментирует гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Может быть, там ухудшилось экономическое состояние, а может быть, банку этот бизнес стал неинтересен, — рассуждает она. — Стоит отметить, что уже и так лидирующая на рынке мяса птицы “Черкизово” продолжает расширять свое производство и упрочивать свое первенство, в том числе за счет приобретения новых предприятий».



С учетом объемов производства птицефабрик «Русского зерна» общая мощность «Черкизово» по производству мяса бройлеров составит около 900 тыс. т в живом весе, утверждает представитель пресс-службы группы. Покупка данных активов призвана укрепить лидирующие позиции холдинга на российском рынке мяса птицы, а также дает компании возможность увеличить объемы продаж продукции в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, комментирует он. В дальнейшем «Черкизово» планирует провести модернизацию приобретенных предприятий с целью обновления и расширения их производственных мощностей. Какие планируются инвестиции в развитие производства на птицефабриках «Русского зерна», пресс-служба группы пока не раскрывает.



Мощность башкирских объектов неплохая, и естественно, что их покупатель рассчитывает на улучшение и расширение работы, добавляет Бобылева. С приходом «Черкизово» птицефабрики «Русского зерна» получат импульс для дальнейшего развития, уверена она.



Благодаря новым активам земельный банк «Черкизово» тоже увеличится. Хозяйства башкирской группы контролируют 18 тыс. га земель. До слияния с «Русским зерном» общая площадь своих сельхозземель группа оценивала в 300 тыс. га.







Быстро избавились от яйца

В составе агрохолдинга «Русское зерно», помимо птицефабрик, также находилась яичная птицефабрика «Башкирская» (мощность — 750 млн яиц в год), которую «Черкизово» выкупила с остальными активами. Продукция предприятия реализуется в 13 российских регионах Приволжского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов, следует из сообщения самой группы. Всего через 10 дней после заключения первой сделки федеральный холдинг продал это производство ООО «Управление Агроактивами», входящее в ГК «Таврос». Стоимость объекта составила 2 млрд руб.



Источник «Агроинвестора» в отрасли, знакомый с ходом сделки, считает, что с точки зрения компетенций «Башкирская» могла бы находиться в управлении «Черкизово», а вот каналы и специфика реализации разнятся. По его мнению, группа, вероятно, не захотела сохранять этот актив, так как у компании нет опыта и инфраструктуры для реализации товарного яйца. Собеседник «Агроинвестора» оценил «Башкирскую» как стабильно работающий и прибыльный бизнес. «У птицефабрики есть устоявшийся рынок сбыта в регионе, поэтому с точки зрения продаж продукции и работы с новым собственником никаких сложностей там не будет», — считает он.







Рынок товарного яйца в России стабилен, объем производства полностью обеспечивает внутренний рынок, продолжает источник «Агроинвестора». И так как сектор не прирастает за счет экспорта, в случае сделки «Тавроса» и «Черкизово» не происходит изменения баланса на рынке. «Данная сделка не окажет влияния на объем предложения, тем самым сохранив ценовой паритет, который сейчас достаточно понятен», — говорит он.



Будет ли расти производство?

Приобретение ГК «Русское зерно Уфа» для «Черкизово» — это вход в новый регион. Хотя группа уже представлена в близлежащих Ульяновской и Пензенской областях, отмечает инвестиционный банкир Илья Шумов. В первом регионе у холдинга имеется мясокомбинат «Ульяновский», а во втором — Васильевская птицефабрика, ряд свиноводческих комплексов общей мощностью почти 66 тыс. т, мясоперерабатывающий завод, растениеводческие и комбикормовые предприятия. Сделка позволит значительно укрепить позиции группы по птице на Урале и в соседних регионах. «Эта покупка в целом была ожидаема, — признает эксперт. — Все рынки АПК сейчас находятся в стадии консолидации, и на такой крупный актив, как целый агрохолдинг, действительно не так много реальных претендентов».



По мнению президента консалтинговой компании AgriFood Strategies Альберта Давлеева, после прихода «Черкизово» в Башкортостан резкого увеличения производства мяса в республике ожидать не стоит. «Необходимо прежде всего навести порядок на всех предприятиях, перестроить производственные процессы под требования и формат технологий самого холдинга, а после этого уже смотреть на то, что конкретно там можно масштабировать, — поясняет эксперт. — Все будет зависеть от стратегии группы в отношении рынка и ее возможностей по развитию активов». Стоит учитывать, что не все предприятия после перехода к новому инвестору сразу же начинают расти, добавляет Давлеев. В некоторых случаях происходит даже наоборот — какие-то производства закрываются. Например, та же «Черкизово» недавно приобрела птицеводческий комплекс «Красногорск» в Тульской области. Просчитав рентабельность актива, его потенциал, группа взяла и сократила объемы выпуска мяса на этих площадках.



В последние несколько лет птицеводческий сектор Башкортостана демонстрирует уверенный рост, комментирует гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. За последние три года (с 2019-го по 2021-й) производство мяса птицы в регионе выросло на 42%, производство пищевого яйца за тот же период — на 11%. В 2022-м активный рост в мясном птицеводстве продолжился: по итогам 11 месяцев был почти достигнут объем производства за весь 2021 год в целом. «В республике развиваются как проекты по производству товарного мяса бройлеров и индейки, так и предприятия племенной цепочки, производящие куриное инкубационное яйцо, молодняк водоплавающих птиц, фазанов, цесарок», — знает эксперт. Покупка активов «Русского зерна» «Черкизово» повысит эффективность производства за счет интеграции в контур крупного агрохолдинга, обладающего мощной сырьевой базой, передовыми управленческими и технологическими возможностями.



Производство мяса птицы в Башкирии в последние пять лет было относительно стабильным, отмечает Давлеев. За исключением нескольких потерь в результате вспышек гриппа птиц, которые понес не только сектор товарного бройлера, но и племенные хозяйства, а также предприятия, занимающиеся выращиванием гусей и утки.



По данным пресс-службы Минсельхоза Башкортостана, поголовье сельскохозяйственной птицы на 1 декабря 2022 года в хозяйствах всех категорий насчитывало боле 11,7 млн голов, в том числе в промышленных предприятиях — 8,8 млн (78% общего поголовья), в хозяйствах населения — около 2,5 млн (18%) и в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 260 тыс. (около 4%). Ежегодно в республике производится на убой 115 тыс. т птицы в живом весе. Основными производителями остаются промышленные предприятия, которые выпускают около 89% всего мяса птицы республики (102 тыс. т).



Еще одна сделка

Через пару недель после покупки башкирского агрохолдинга «Черкизово» обзавелась и еще одним птицеводческим активом. Тот же «Траст» продал группе на открытых торгах бройлерное направление ГК «Здоровая ферма», которая занимает 30% рынка мяса птицы в Челябинской области. Покупателем также стал АПК «Михайловский». Сумма сделки составила 4,03 млрд руб., сообщила пресс-служба банка. В состав лота были включены 100% долей в уставных капиталах входящих в структуру «Здоровой фермы» ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма», ООО «Здоровая ферма деликатесы». Также в лот вошли права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим юрлицам суммарно на 3,43 млрд руб.



Проектная мощность предприятий, входящих в «Здоровую ферму», составляет 120 тыс. т мяса птицы в год, 18 тыс. т продукции мясной переработки и 240 тыс. т кормов. Торговый дом «Здоровая Ферма» выпускает 250 наименований продукции.



Самый крупный игрок на рынке M&A по количеству сделок ГК «Черкизово» за последние пять лет стала одним из самых заметных игроков на рынке слияний и поглощений. По оценке Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка, за этот период группа провела более десятка сделок в различных секторах на общую сумму свыше $470 млн. По количеству новых приобретений компания является самой активной в АПК, по общей сумме инвестиций холдинг занимает второе место после ГК «Рост». Только в 2022 году помимо птицеводческих активов «Черкизово» купила третьего по величине производителя мяса индейки в России «Краснобор», бизнес быстрого питания «Сибилла Рус», а также СГЦ «Вишневский» в Оренбургской области.

По мнению Давлеева, оценка такого стрессового актива не может адекватно проводиться по годовому обороту или стоимости недвижимости, а цена в 4 млрд руб., скорее всего, построена на том, сколько нужно было бы инвестировать в создание аналогичного комплекса с нуля. Он отметил, что у ГК «Здоровая ферма» периодически были проблемы с сохранностью птицы, с заболеваниями, кормлением, племенным материалом. Кроме того, компания строилась около 10 лет назад и может требовать обновления оборудования. Шумов знает, что мощности группы загружены только на четверть. «Актив имеет значительный потенциал, а для нового владельца будет представлять хороший инвестпроект», — считает он.



Источник «Агроинвестора» в отрасли также полагает, что сложности с интеграцией актива у «Черкизово» однозначно будут, так как он достаточно большой. Чтобы включить новые предприятия в свою структуру дистрибуции, понадобятся усилия. Также проблемы могут возникнуть при реконструкции птицефабрик, так как они «не самые новые в отрасли», говорит он.



В перспективе ближайшего года на торги могут быть выставлены и другие птицеводческие активы, не исключает Шумов. Например, в ноябре 2022-го на продажу уже предлагалась Бархатовская птицефабрика в Красноярском крае, однако заявок на участие так и не было подано. В 2023 году актив предложат к покупке еще раз, и наверняка появятся другие активы такого рода.



В подготовке статьи принимала участие Екатерина Шокурова.

