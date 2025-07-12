Компании АПК будут активнее выпускать облигации

На конец июня на облигационном рынке насчитывалось 47 выпусков компаний из АПК и смежных отраслей М. Стулов / Ведомости

На конец июня на облигационном рынке насчитывалось 47 выпусков компаний из АПК и смежных отраслей, представляющих сегмент МСП+. Однако в ближайший год аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» прогнозируют рост количества выпусков до 60 штук. По итогам первого полугодия этого года заявленный объем выпусков облигаций АПК в обращении превысил 9,1 млрд руб. В 2024-м и в первой половине 2025 года, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Банка России, публичный долговой рынок пополнили 26 выпусков из сектора АПК и связанных областей на общую сумму 4,7 млрд руб. При этом 50% из них были размещены менее чем за 10 торговых дней, что говорит о привлекательности отрасли среди инвесторов, рассказали «Агроинвестору» в компании.



В целом с 2020 года число выпусков в обращении в сегменте АПК и смежных отраслях увеличилось более, чем в 2,9 раза — с 18 до 53 выпусков в 2024 году (часть из них были погашены в конце прошлого и апреле-мае этого года, поэтому на июнь 2025-го осталось 47 выпусков). Относительно всего рынка — это весьма скромный показатель, оценивают аналитики: по данным на июнь растущие компании АПК занимали около 3,5% рынка облигаций третьего эшелона (в «третий эшелон» облигационного рынка входят бумаги компаний с рейтингом BBB+ и ниже).



Тем не менее, компании АПК все увереннее проявляют себя на облигационном рынке, а темпы прироста опережают темпы всего рынка: сумма действующих выпусков и их количество ежегодно увеличивалась в среднем на 31%. «Во многом это происходит благодаря повышенной доходности выпусков и перспективности отрасли в целом: частные инвесторы готовы вкладываться в облигации представителей сектора», — отмечают аналитики «Юнисервис Капитал».



Драйверы роста представленности сектора на бирже тесно связаны с целями привлечения финансирования на фондовом рынке: к наиболее частым целям размещения облигационных выпусков эксперты относят приобретение и модернизацию оборудования, а также рефинансирование кредитов. Потенциально привлеченные через размещение облигаций средства могут использоваться и в контексте консолидации рынка: в прошлом году в АПК крупные агрохолдинги продолжили усиливать свои позиции на рынке за счет приобретения новых активов.



Также одним из трендов, которые способствуют росту спроса на инвестиции в секторе, аналитики называют внедрение технологий, в том числе основанных на искусственном интеллекте. «Роботизация на рынке АПК необходима для увеличения рентабельности, производительности и добавленной стоимости. При помощи роботизации и машинного обучения можно автоматизировать мониторинг здоровья и состояния растений и животных, отслеживать состояние сельскохозяйственной техники, роботам можно делегировать часть сельскохозяйственных работ, — рассказала руководитель аналитического отдела «Юнисервис Капитал» Екатерина Маевская в ходе выступления на международной агропромышленной выставке «Агроволга 2025».- Мы ожидаем, что внедрение технологий будет значительно усиливаться в агропромышленном комплексе в ближайшие пять лет, соответственно, будет возрастать и потребность сектора в финансировании данных проектов».



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