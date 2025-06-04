Виктория Абрамченко: все возможные меры поддержки «Ростсельмаша» уже использованы

Продажи российской сельхозтехники в январе-апреле упали на 32% «Ростсельмаш»

Если «Ростсельмаш» не сможет продать 2,5 тыс. тракторов и комбайнов, то работникам предприятия придется уйти в неоплачиваемые отпуска. Все возможные антикризисные меры поддержки уже использованы, сообщила в своем Телеграм-канале вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко после совещания с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, командой правительства региона и руководством завода «Ростсельмаш», в ходе которого обсуждались угрозы, которые могут привести к приостановке работы завода и увольнению сотрудников.



Среди принятых мер Абрамченко назвала перенос сроков уплаты утилизационного сбора на конец 2025 года: это поможет компании сохранить оборотные средства на фоне роста стоимости кредитов и направить около 25 млрд руб. на производство, рабочие места и комплектующие. Также завод имеет доступ к другим мерам господдержки. Кроме того, продолжает действовать программа субсидирования скидок на отечественную сельхозтехнику (постановление 1432), финансирование которой в 2025 году составит 10 млрд руб., и «Ростсельмаш» будет основным получателем средств, отметила Абрамченко. Действует и региональная программа субсидирования, по которой аграриям при покупке донской сельхозтехники областной бюджет субсидирует 20% ее стоимости.



Докапитализация «Росагролизинга» на 4,3 млрд руб. позволит реализовывать технику «Ростсельмаш» на льготных условиях до конца года. С мая ставки по льготному лизингу снижены до 8-12%. Это позволило продавать не семь единиц техники в сутки, а 19, однако, для того чтобы завод жил и развивался нужно продавать не менее 400 машин в месяц, оценила Абрамченко. Минпромторг и ДОМ. РФ запустили новую программу льготного лизинга через инфраструктурные облигации, что привлечет до 30 млрд руб. внебюджетных средств, правда, эффект данного инструмента можно будет ощутить не раньше осени, добавила она. «К сожалению, недоступность заемного финансирования не позволяет аграриям инвестировать в обновление парка сельхозтехники. Наша общая задача — обеспечить платежеспособной спрос», — подчеркнула вице-спикер Госдумы.



Ранее Абрамченко обращалась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию на предприятии «Ростсельмаш» и разработать комплекс мер по стабилизации его работы. По ее мнению, ситуация в отрасли, и в частности на «Ростсельмаше», требует внимания со стороны правительства. Абрамченко попросила Мишустина поручить Минпромторгу организовать еженедельный мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности компании, а также оценить влияние актуальных макроэкономических факторов на проекты развитие предприятий группы с учетом эффекта от действующих мер господдержки отрасли. Тогда уточнялось, что по состоянию на 12 мая на складах компании было почти 3 тыс. единиц нераспроданной техники.



Продажи российской сельхозтехники в январе-апреле снизились на 32% в стоимостном выражении, ранее писал «Агроинвестор». «Отечественные предприятия сталкиваются с рухнувшим спросом, ростом себестоимости выпускаемой продукции, необходимостью сокращать или полностью останавливать инвестпрограммы», — сообщала ассоциация «Росспецмаш» по итогам заседания совета директоров объединения.



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