Продажи сельхозтехники в январе-апреле снизились на треть

Минпромторг рассчитывает, что принятые меры господдержки сельхозмашиностроения дадут свой эффект в ближайшие месяцы Е. Разумный / Ведомости

Продажи российской сельхозтехники в январе-апреле снизились на 32% в стоимостном выражении, сообщила ассоциация «Росспецмаш». «Отечественные предприятия сталкиваются с рухнувшим спросом, ростом себестоимости выпускаемой продукции, необходимостью сокращать или полностью останавливать инвестпрограммы», — говорится в ее сообщении по итогам заседания совета директоров объединения. Также за этот период на 40% упали продажи строительно-дорожной и прицепной техники. Только отгрузки пищевого оборудования находятся на уровне прошлого года, но и здесь наметилась заметная тенденция к их снижению, объем заказов значительно сократился, отметила ассоциация.



Между тем, президент объединения, совладелец компании «Ростсельмаш» Константин Бабкин сказал порталу 161.ru, что рад вниманию государства к кризису в российском машиностроении и надеется, что, изучив отчетность завода, Минпромторг выделит дополнительные деньги на программу 1432 (позволяет сельхозмашиностроителям продавать технику со скидкой). Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко ранее обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию на предприятии «Ростсельмаш» и разработать комплекс мер по стабилизации его работы. По ее мнению, ситуация в отрасли, и в частности на «Ростсельмаше», требует внимания со стороны правительства. Абрамченко попросила Мишустина поручить Минпромторгу организовать еженедельный мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности компании, а также оценить влияние актуальных макроэкономических факторов на проекты развитие предприятий группы с учетом эффекта от действующих мер господдержки отрасли.



При этом Бабкин не видит предпосылок для национализации предприятия. «Сама по себе национализация — не путь к выходу из кризиса. Поэтому я не вижу тут логики и таких признаков, что создают какие-то трудности целенаправленно, [чтобы] отнять акции», — цитирует его 161.ru. Кризис коснулся всех машиностроительных компаний — и принадлежащих государству, и частных, подчеркнул Бабкин.



Так, например, гендиректор ГК «Кировский завод» Сергей Серебряков в интервью изданию «Ведомости Северо-Запад» на прошлой неделе рассказал, что, по текущим оценкам, объем выпуска сельскохозяйственных энергонасыщенных тракторов в 2025 году сократится на 20-25%, что немного лучше общерыночных тенденций. В прошлом году было реализовано 2,8 тыс. единиц техники, что ниже показателей предыдущих лет, но выше средних пятилетних показателей.



По словам Серебрякова, причины падения спроса на сельхозтехнику достаточно много, но основных и определяющих климат в отрасли — две. Во-первых, доходы аграриев, особенно растениеводов, на протяжении последних четырех лет снижаются, тогда как затраты на средства производства растут. Во-вторых, сказывает жесткая кредитно-финансовая политика Центробанка. «Наше сельское хозяйство всегда работало в условиях льготного финансирования как оборотных кредитов, так и инвестиционных. Но последние решения ЦБ привели к тому, что и сами льготные кредиты в сельхозотрасли значительно подорожали, и выдают их редко. Сейчас это буквально единичные случаи», — отметил Серебряков.



Однако субсидирование продаж техники — не панацея, уверен он. «Практикой доказано, что если доходность аграриев падает, то такие программы дают практически нулевой эффект. И в этом году программа работает, и она еще не исчерпана, и финансирование не выбрано», — обратил внимание топ-менеджер, добавив, что программа полезна тем, что формирует дополнительную доходность, что хорошо для отрасли. Главным приоритетом должны стать поддержка инвестиций, развитие доступного инвестиционного кредитования и долгосрочных лизинговых программ. Кроме того, необходимо провести анализ прямой и косвенной фискальной нагрузки на аграриев, экспортных пошлин на зерно и налоговой нагрузки, считает Серебряков. «Реализация этих мер создаст устойчивый инвестиционный спрос на технику, а не точечные всплески активности», — думает он.



Между тем, гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов на Всероссийском зерновом форуме рассказал, что снижение ставок льготного лизинга привело к кратному повышению спроса на технику «Ростсельмаш». «После обновления условий по лизингу и запуска акции по продукции завода, количество заявок на технику выросло в пять раз. В денежном выражении спрос увеличился в 19 раз — со 100 млн руб. до 1,9 млрд руб. в неделю», — приводит его слова «Агроэксперт». Минпромторг рассчитывает, что принятые меры господдержки сельхозмашиностроения дадут свой эффект в ближайшие месяцы, ранее говорил ТАСС первый замглавы ведомства.



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