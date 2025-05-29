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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Фермеры просят правительство решить вопрос обеспечения сельхозтехникой

Она должна быть доступной для аграриев

| Агроинвестор |

Через месяц начинается уборочная кампания, и важно быстро и качественно собрать урожай
Через месяц начинается уборочная кампания, и важно быстро и качественно собрать урожай

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу обеспечения техникой. «Новые, современные комбайны произведены, но стоят на площадках заводов. Сельхозпроизводители не могут их приобрести. Значительно упала доходность аграриев, и резко выросли цены на технику», — говорится в сообщении ассоциации. В особенно тяжелом положении малые формы хозяйствования, подчеркивает АККОР, напоминая, что на их долю приходится 64% посевных площадей, около 60% зерна, почти 70% подсолнечника — они вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Через месяц начинается уборочная кампания, ожидается хороший урожай, который важно быстро и качественно убрать, отмечает объединение. «Российские фермеры в своем обращении просят правительство найти решение и помочь заводам сельхозмашиностроения в реализации техники, при условии, что они готовы снизить цены на уже произведенную продукцию, — сообщает АККОР. — Техника должна быть доступной для аграриев и работать на полях, чтобы вовремя и без потерь убрать урожай».

Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко ранее также обратилась к Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию на предприятии «» и разработать комплекс мер по стабилизации его работы, писал «». Спрос на сельхозтехнику значительно упал, поскольку у аграриев нет средств на ее покупку из-за снижения доходности, при этом заемное финансирование подорожало на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Абрамченко, в частности, попросила главу правительства поручить уполномоченным федеральным органам исполнительной власти подготовить предложения по обеспечению стабилизации платежеспособного спроса на отечественную сельхозтехнику, в том числе за счет средств, поступающих в бюджет от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые и масличные.

Минпромторг старается поддерживать отечественных производителей сельхозтехники, предпринимая меры для стимулирования спроса, высвобождения оборотных средств и реализации сельхозтехники, пишет РБК. В частности, решение о переносе сроков уплаты утилизационного сбора на четвертый квартал 2025 года позволит предприятиям ГК «» направить около 25 млрд руб. на поддержание производственных процессов, содержание рабочих мест и обеспечение комплектующими, сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Между тем, челябинский производитель сельхозтехники «Трактор» (производитель тракторов «Уралец») сообщил, что переходит на неполную рабочую неделю. Решение принято для оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники. «Причины, которые привели к вынужденной мере, резкое снижение покупательской способности фермеров и ЛПХ в связи с высокой ключевой ставкой и недоступностью кредитов», — поясняет компания.

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