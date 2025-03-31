Правительство расширило ФНТП развития сельского хозяйства

Общий объем финансирования двух подпрограмм — около 17,5 млрд рублей до 2030 года Е. Разумный

Правительство подготовило корректировки в Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) развития сельского хозяйства до 2030 года, она будет расширена по двум направлениям: создание и внедрение современной техники и оборудования для АПК и увеличение выпуска лекарств для ветеринарного применения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.



«За счет создания собственной современной техники, а также оборудования продолжим снижать зависимость от зарубежных поставок, — пояснил вице-премьер Дмитрий Патрушев. — В рамках подпрограммы запланирован выпуск российских комбайнов и тракторов, в том числе для уборки свеклы, картофеля и фруктов. Здесь потребность действительно очень высока. Кроме того, это должны быть техника и оборудование для селекции, семеноводства и животноводства». Финансирование подпрограммы из федерального бюджета на весь период реализации запланировано на уровне 13 млрд руб.



Вторая подпрограмма предполагает увеличение выпуска ветеринарных препаратов. Несмотря на достаточно интенсивное развитие этой сферы в последние годы, пока у нас сохраняется зависимость от импорта, отметил Патрушев. Так, Россия полностью обеспечена вакцинами от наиболее опасных болезней, но в целом на долю зарубежных препаратов приходится примерно треть рынка. «Создание вакцин для крупного рогатого скота, свиней, птицы уже ведется. В партнерстве с участниками рынка задействованы крупные научные организации, в том числе Федеральный центр охраны здоровья животных, — рассказал вице-премьер. — Помимо этого, нам необходимо усиливать позиции и по лекарствам для животных. Таким образом, появление новой подпрограммы положительно скажется на насыщении рынка отечественными ветеринарными препаратами». Из федерального бюджета на реализацию подпрограммы до 2030 года планируется направить около 4,5 млрд руб., также предполагается привлечь не менее 12 млрд руб. от бизнеса.



Также в ходе совещания Мишустин сообщил, что правительство направит «Росагролизингу» свыше 4 млрд руб. на закупку сельскохозяйственной техники, которая затем будет передана аграриям в лизинг. «Решение позволит аграриям взять в финансовую аренду не менее 300 единиц отечественной техники, — оценил глава кабмина. — Это будет способствовать усилению технологического суверенитета ключевых секторов экономики, а также повышению устойчивости сбыта для предприятий нашего сельскохозяйственного машиностроения».



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