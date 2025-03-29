Отраслевое объединение советует использовать семена высоких репродукций

Использование элитных семян обеспечивает более высокую урожайность Pixabay

Использование элитных семян обеспечивает более высокую урожайность, чем первая или вторая репродукции, если соблюдать технологии и создавать равные условия, рассказал в ходе пресс-конференции председатель совета Национального семенного альянса (HCA) Игорь Лобач. «По сути, репродуцировании сорта — это поддержание нормального состояния семян в ходе их пересева десятки лет, — пояснил он. — Однако многие понимают этот процесс упрощенно: “Сегодня у меня была первая репродукция, на следующий год я ее выращиваю, получил вторую, это тоже семена”. Доходит даже до 12-й репродукции». Доказывая эффективность семян таких репродукций, сельхозпроизводители говорят о том, что урожайность не снижается, при этом не уточняя, сколько было осадков и на каком поле сеялись семена. «Не исключено, что там, где сеялась первая репродукция, выпало больше осадков, чем там, где была посеяна элита», — считает Лобач.



Заведующая лабораторией селекции пшеницы на устойчивость к болезням отдела селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна Ирина Аблова отметила, что планомерная сортосмена и сортообновление, а также качественные семена — залог высоких урожаев. «Научный опыт и производственная практика в Краснодарском крае показали, что разница в урожайности по зерну, полученному из семян суперэлита и элита составляет порядка 4-5 ц/га в пользу первой», — сравнила она. Причем чем выше фон минерального питания, чем интенсивнее производство в хозяйстве, тем больше эта разница, порой она доходит до 10 ц/га.



По словам Лобача, рынки семян кукурузы и подсолнечника сейчас перенасыщены, однако во многом это результат увеличения контрафакта. Россельхознадзор отслеживает продавцов таких семян и принимает меры для недопущения их появления на рынке. Тем не менее, по данным ФГИС «Семеноводство», в этом году 40% площадей может быть засеяно семенами, которые не проверены на показатели качества и безопасности, отметил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных культур Михаил Самусь. По его мнению, это связано с тем, что многие предприятия покупают семена на «сером» рынке, например, у соседей-аграриев, а не у семеноводов, что в итоге может привести к деградации сельского хозяйства, поскольку качество таких семян не проверено.



Президент компании «Соко» (производство семян) Олег Ширинян для производства товарной сои рекомендует использовать семена не больше второй репродукции — семена этой агрокультуры способны накапливать скрытые инфекции, поэтому высоки риски появления болезней. Он привел пример заражения пурпурным церкоспорозом значительной площади посевов сои в Приморском крае. «Среди фермеров также ходит поверие, что чем крупнее семена, тем они лучше, но это неправда. По этой причине как раз один сорт может подменяться другим», — подчеркнул он. Необходимо формировать цивилизованный рынок семян, и это должны делать именно оригинаторы — только они знают количество поколений, которое может выдержать без ущерба для качества тот или иной сорт, обратил внимание глава «Соко».



Что касается возвращения на российский рынок зарубежных игроков, то большинство дочерних компаний с иностранным капиталом из нашей страны не ушли, а тем, кто ушел, вернуться будет непросто, считает Лобач, поскольку наши семеноводы и селекционеры заняли освободившееся место и по большинству агрокультур активно набирают темпы. Результатов в области развития собственного производства семян удалось добиться благодаря господдержке, важнейшим инструментом которой является Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства. Дирекция программы очень внимательно подходит к вопросу включения в нее новых направлений. Так, для частных компаний в рамках ФНТП предусмотрены меры поддержки при строительстве и реконструкции селекционно-семеноводческих центров. Лобач подчеркнул, что также важно решать кадровую проблему — организовывать программы по подготовке селекционеров. Он считает, что в процессе важно участвовать частным компаниям. В качестве примера глава альянса привел компанию «Гавриш», которая, по словам Лобача, фактически создала полноценный институт, где работают серьезные селекционеры.



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