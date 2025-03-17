НПО «Гавриш»: квота на ввоз гибридов гладкого среднеплодного огурца может быть эффективна

98% семян овощей защищенного грунта — импорт А. Гордеев

Производители тепличных овощей не проявляют активного интереса к переходу на отечественные семена, но готовы рассматривать их в случае перебоев с импортными поставками, сообщает пресс-служба НПО «Гавриш». В компании считают, что квотирование ввоза зерновых и технических культур уже показало свою эффективность, и такая мера может быть оправдана в отношении семян гибридов гладкого среднеплодного огурца, в котором 80% рынка контролирует одна иностранная компания. Это, как говорится в сообщении, требует вмешательства ФАС для обеспечения рыночного баланса и конкуренции.



При этом «Гавриш» обладает всей необходимой инфраструктурой и компетенциями для создания конкурентоспособных отечественных гибридов овощных культур. Компания обеспечивает производство до 3 т семян гибридного огурца в год, что позволяет заместить до 75% импортных семян в сегменте среднеплодного гладкого огурца. «Гибриды отечественной селекции не уступают по урожайности и потребительским характеристикам зарубежным аналогам. Их конкурентоспособность подтверждена полевыми испытаниями в тепличных комплексах и экспертными оценками представителей ритейла», — уточняется в сообщении компании.



Сейчас в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) предусмотрено субсидирование закупок отечественных семян до 70% их стоимости, однако их доля в себестоимости продукции защищенного грунта составляет не более 5%, поэтому субсидии не окажут влияния на выбор сельхозпроизводителей. В связи с тем, что значительная часть себестоимости — это затраты на энергоресурсы, следует субсидировать их для компаний, использующих отечественные семена, говорится в сообщении «Гавриш». В компании также обращают внимание на то, что 98% семян овощей защищенного грунта занимает импорт, что означает ежегодный отток миллиардов рублей за рубеж. Эти средства могли бы инвестироваться в развитие отечественной селекции, создание новых гибридов и поддержку российских производителей.



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