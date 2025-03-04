Доля семян отечественной селекции достигла 67,6%

К 2030 году планируется достичь 75% самообеспеченности по семенам «Агространа»

Доля семян отечественной селекции в 2024 году выросла до 67,6% с 62,5% в 2023-м, сообщил Минсельхоз по итогам Всероссийского совещания Госсорткомиссии. К 2030 году планируется достичь 75% самообеспеченности. Этому должен способствовать федеральный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», который входит в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», напомнила в ходе совещания замминистра сельского хозяйства Марина Афонина.



На прошлой неделе замдиректора департамента селекции и семеноводства Минсельхоза Александр Шкарин на заседании комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» также приводил данные по увеличению доли отечественных семян. Он обращал внимание, что значительно увеличилась доля семян отечественной селекции по таким культурам как яровая пшеница, зернобобовые, подсолнечник и сахарная свекла. При этом, по словам чиновника, «хорошо себя зарекомендовали» квоты на импорт семян. «Количественные ограничения, разработанные в прошлом году, были приняты для гибкого регулирования объема импортных семян на внутреннем рынке, при этом мы старались не создавать дефицита и роста цен на рынке семян», — цитировал его ТАСС.



Также в ходе совещания Афонина обозначила ключевые задачи Госсорткомиссии на 2025 год. Среди них — обеспечение соблюдения технологий сортоиспытаний, развитие новых услуг, привлечение в отрасль кадров. «Предстоит значительно нарастить объемы производства отечественного семенного материала, обеспечивающего продовольственную безопасность страны. Мы ожидаем от подведомственных учреждений не только качественных результатов, но и активного развития семенного производства», — отметила она (цитата по сайту Госсорткомиссии).



Руководитель ФГБУ «Госсорткомиссия» Дмитрий Бутусов подчеркнул, что обновленная концепция Госсорткомиссии направлена на повышение эффективности и качества оказываемых услуг. «Мы учитываем запросы науки и бизнеса на расширение функционала и оперативно реагируем на изменения в отрасли», — приводятся его слова на сайте ведомства.



Также в ходе совещания Госсорткомиссия и крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее развитие отечественной селекции и семеноводства. Проект направлен на обеспечение устойчивого роста сельскохозяйственного производства за счет максимального раскрытия потенциала отечественных сортов и гибридов, проведения испытаний селекционных разработок с использованием трех различных систем питания и внедрения современных агротехнологий для повышения урожайности и адаптации культур к различным почвенно-климатическим условиям, говорится на сайте Госсорткомиссии.



По словам Бутусова, совместно с «ФосАгро-Регион» планируется создать технологический инструментарий для достижения наилучших показателей российских сортов и гибридов, верифицировать его эффективность в полях и предоставить доступ к нему для широкого круга аграриев через ФГИС «Семеноводство», чтобы любой пользователь мог выбрать для своих посевов систему минерального питания с доказанной эффективностью и рекомендациями по ее адаптации к условиям своего региона. «Этот подход должен содействовать и распространению лучших практик, и повышению доверия к российской селекции со стороны сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул Бутусов.



Испытания пройдут в Амурской, Липецкой, Новосибирской областях и Ставропольском крае. В рамках проекта оригинаторы представят сорта и гибриды ключевых агрокультур (кукурузы, подсолнечника, ярового рапса и сои), а «ФосАгро-Регион» - программы минерального питания, разработанные специализированно для каждой культуры и локации. Госсорткомиссия в свою очередь обеспечит реализацию проекта на государственных сортоиспытательных участках. Совместная работа с Госсорткомиссией создаст мощный инструмент для внедрения инноваций, даст стимул для развития отечественной селекции и будет способствовать достижению показателей национального проекта, уверен гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.



Согласно нацпроекту, к 2030 году уровень технологической независимости России в сфере продовольственной безопасности должен составлять 66,7%. По итогам 2023-го он оценивался в 45,8%, план на 2025 год — 47,6%. Показатель рассчитывается как среднее взвешенное значение уровней обеспеченности, готовности технологий и производства высокотехнологичного продукта (при наличии) по технологическим направлениям нацпроекта. Самый большой коэффициент веса для расчетов — 0,25 единиц — по показателю «уровень самообеспечения семенами отечественной селекции». Также в нацпроекте предусмотрено восемь дополнительных статистических индикаторов, среди которых— объем высева семян подсолнечника и сахарной свеклы отечественной селекции, в 2025 году они должны составить 15,3 тыс. т и 100,2 т соответственно, в 2030-м — почти 23 тыс. т и 1,14 тыс. т.



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