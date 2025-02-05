Минсельхоз планирует расширять стимулы для использования отечественных семян

Необходимы не просто отечественные семена, а пакетные решения их использования В. Бычков

Минсельхоз планирует в будущем отдавать приоритет в господдержке сельхозпроизводителям, которые используют отечественные семена. Об этом в ходе прошедшего в Совете Федерации круглого стола, посвященного вопросам реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы сказала заместитель министра сельского хозяйства Марина Афонина, пишет «Агроэксперт». Сейчас министерство поддерживает спрос на отечественные семена через ряд стимулов и намерено их расширять, отметила она.



В прошлом году импорт семян снизился почти в 2,5 раза по сравнению с 2023-м, что, по словам Афониной, говорит о том, что аграрии переходят на отечественные семена и о движении в сторону импортозамещения. Так, например, доля высева отечественных семян сахарной свеклы составила 7,92%, тогда как в 2023 году она составляла 2,5%, приводит слова замминистра «Прайм». Россельхознадзор в конце декабря сообщал, что в 2024 году в Россию было ввезено 29,8 тыс. т семян.



Председатель комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных обратил внимание, что в статистике по импорту необходимо прийти «к единым цифрам и системе координат», поскольку сейчас в разных документах представлены разные показатели. «Здесь хотелось бы с учетом важности задач опираться на выверенные и четкие цифры», — цитирует его «Интерфакс».



Также Двойных подчеркнул, что необходимы не просто отечественные семена, а пакетные решения, предусматривающие технологию их выращивания, применения удобрений и средств защиты растений, сельскохозяйственной техники, обучение специалистов. Кроме того, нужны меры господдержки, чтобы сельхозпроизводители были экономически заинтересованы в приобретении и использовании российских семян. Еще один важный аспект — нехватка высококвалифицированных научных кадров, прежде всего молодых специалистов. По словам сенатора, которые приводит сайт Совета Федерации, сейчас средний возраст научных работников в сфере селекции и семеноводства достаточно высокий, при этом сокращается количество докторов и кандидатов наук. «Устаревшая материально-техническая база усложняет и замедляет процесс создания новых сортов и гибридов, не обеспечивает необходимого количества оригинальных семян и механизма их размножения», — добавил он.



Афонина напомнила, что сейчас государство возмещает часть капзатрат при создании селекционно-семеноводческих центров, которые используют отечественную селекцию, также действует повышенная компенсаций при льготном кредитовании проектов. Кроме того, как считает агроведомство, квота на импорт семян должна стимулировать отечественных семеноводов. В прошлом году российские селекционеры вывели 39 новых сортов и гибридов сельхозкультур, сообщила Афонина.



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