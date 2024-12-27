Дмитрий Патрушев: объем льготного кредитования в 2025 году планируется сохранить

В следующем году возобновится льготное кредитование в свиноводстве М. Стулов

Несмотря на текущую ключевую ставку, механизм льготного кредитования в агросекторе продолжает действовать, в 2025 году его объем планируется сохранить, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса. В 2024 году на льготное кредитование было направлено более 330 млрд руб., напомнил он, в целом на поддержку отрасли в 2024 году правительство выделило свыше 650 млрд руб.



«Главный вопрос — это подготовка к следующему сезону, в первую очередь к посевной 2025 года. Минсельхозом предварительно сформирована структура посевных площадей. В том числе под новый урожай уже засеяно порядка 20 млн га озимых культур», — сказал Патрушев, добавив, что председатель правительства Михаил Мишустин согласовал выделение в начале 2025 года более 28 млрд руб. на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной кампании. Вице-премьер обратил внимание, что во время проведения весенних полевых работ приоритет важно отдавать семенам российской селекции.



В следующем году, по словам Патрушева, механизм льготного кредитования будет скорректирован: в направления инвестиционного кредитования будет добавлено свиноводство, также повышается приоритет для молочного животноводства — ставка для него будет ниже. О том, что Минсельхоз рассматривает возможность возобновления льготного инвестиционного кредитования в свиноводстве в 2025 году, в начале декабря говорил директор департамента животноводства и племенного дела агроведомства Сергей Воскресенский на конференции «Свиноводство-2024». Льготное инвесткредитование отрасли было остановлено с 2019 года. Это было обоснованное решение, направленное на предотвращение перенасыщения рынка.



Также в ходе совещания Патрушев отметил, что отечественный агропром полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны и гарантирует выполнение экспортных обязательств. По итогам обсуждения вице-премьер поручил Минсельхозу оперативно завершить подготовку и утвердить структуру посевных площадей на 2025 год, а также план по использованию отечественных семян. Росгидромету необходимо представить максимально подробный прогноз на предстоящий сезон для планирования производства. На постоянном контроле будут находиться вопросы кредитования АПК, а также цены на материально-технические ресурсы в регионах.



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