Минсельхоз может возобновить льготное кредитование в свиноводстве

Перед отраслью стоит задача дальнейшего увеличения производства и экспорта продукции Ю. Эйвазова

Минсельхоз рассматривает возможность возобновления льготного инвестиционного кредитования в свиноводстве в 2025 году. Об этом рассказал директор департамента животноводства и племенного дела агроведомства Сергей Воскресенский на конференции «Свиноводство-2024». «Мы уже подали свои предложения по параметрам вхождения в эти льготные кредиты, и, надеюсь, что у нас получится восстановить этот вид поддержки», — сказал он.



«Сегодня мы в полном объеме обеспечиваем потребности в свинине за счет собственного производства. За январь-октябрь 2024 года производство свиней на убой в живом весе в сельхозпредприятиях составило более 4,8 млн т, что на 5,5% больше соответствующего периода предыдущего года, — привел данные Воскресенский. — По предварительным итогам, в 2024 году производство свиней в хозяйствах всех категорий ожидается порядка 6,2 млн т». В 2023 году объем производства составил 6 млн т.



Тем не менее, перед отраслью стоит задача дальнейшего увеличения производства и экспорта продукции, отметил Воскресенский. До 2030 года необходимо нарастить объемы выпуска свинины благодаря реконструкции действующих свинокомплексов, а также строительству новых за счет получения льготных кредитов, предстоит внедрять современные технологии и оборудование для улучшения эффективности производства и увеличения выхода продукции, осваивать современные методы ветеринарного контроля, профилактики болезней и соблюдения стандартов по гигиене и биобезопасности производства, перечислил он.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в ходе конференции напомнил, что льготное инвесткредитование отрасли было остановлено с 2019 года. Это было обоснованное решение, направленное на предотвращение перенасыщения рынка, подчеркнул он. «2018 год был последним, когда выдавались льготные кредиты на товарное производство. Льготные кредиты остались только на комбикормовые, генетические комплексы и на убой и разделку. Это было осознанное решение, чтобы на определенном этапе прекратить огромные темпы прироста на 5-10% ежегодно», — добавил глава союза. По его словам, к этому времени Россия уже достигла самообеспечения свининой и поступление на рынок больших объемов продукции могло привести к его перенасыщению.



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