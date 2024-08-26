Российские компании заняли более 5% импортного рынка свинины в Китае

По итогам июля в пятерке главных импортеров свинины в Китай кроме России оказались Бразилия, Испания, Дания и Нидерланды Ю. Эйвазова

Россия в июле увеличила свою долю в китайском импорте свинины более чем до 5%. Это позволило ей впервые войти в пятерку крупнейших поставщиков этого мяса в НКР, подсчитало РИА «Новости» на основе данных местной статслужбы. В июле Китай нарастил импорт российской свинины в 4,3 раза по сравнению с июнем — до $9,6 млн, с этим показателем наша страна стала пятой среди импортеров свинины в Китай. При этом он сократил закупки из Франции и Чили, которые месяцем ранее были в пятерке. В том числе из первой снизился на 12%, до $8 млн, из Чили — на 10%, до $7,9 млн. Также уменьшился ввоз из Нидерландов (на 7%, до $10,5 млн) и США (на 3%, до $6 млн).



Таким образом, по итогам июля в пятерке главных импортеров свинины в Китай кроме России оказались Бразилия с поставками на $48,5 млн (доля 28,1%), Испания с $48 млн (27,8%), Дания с $11,6 млн (6,7%), Нидерланды (6,1%). По информации Reuters, на страны Евросоюза приходится 51% импорта свинины в Китай, а всего страна ввозит продукции свиноводства на $3,5 млрд.



Тот факт, что Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков свинины в Китай — результат последовательной многолетней работы, которая велась на протяжении нескольких лет и Россельхознадзором, и российским бизнесом, обращает внимание гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «В целом поставки в Китай идут в соответствии с теми прогнозами, которые высказывались в конце прошлого — начале текущего года нашим союзом», — сказал он «Агроинвестору». Эксперт напоминает, что пока поставки в Поднебесную открыты только для трех российских компаний, которые начали отгружать туда свою продукцию в апреле и постепенно из месяца в месяц наращивают объемы экспорта. «В июле компании уже достигли экспорта порядка 5 тыс. т продукции в натуральном выражении и около $10 млн в денежном», — уточняет он.



Эксперт надеется, что тенденция увеличения вывоза в Китай продолжится. «Сейчас российский экспорт в Китай составляет 5% от всей импортируемой этой страной продукции свиноводства. Мы в свое время ставили стратегическую цель выйти на уровень минимум в 10%. Для этого нам, безусловно, нужно открытие рынка Китая для новых компаний. Надеемся, что работа в этом направлении со стороны Россельхознадзора, Минсельхоза и бизнеса будет продолжена, и вскоре поставлять свинину в Китай сможет большее число наших компаний», — говорит Ковалев.



То, что объемы экспорта нашей продукции в Китай растут, говорит о том, что она является конкурентоспособной по цене. «Мы конкурентоспособны по себестоимости производства, однако менее конкурентоспособны в плане логистики, несмотря на нашу близость к Китаю. Из-за санкционного давления стоимость перевозок и контейнеров в несколько раз увеличилась. Отсутствие возможностей проведения прямых платежей тоже делает наши поставки дороже», — отмечает глава НСС. Он также обращает внимание, что текущие поставки в Китай — это только первый опыт, и чтобы укрепиться на данном рынке, важно держать планку, в том числе продолжать совершенствовать знание китайского рынка.



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