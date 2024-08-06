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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Русагро» планирует поставить в Китай до 10 тысяч тонн свинины

Компания уже начала поставки

| Агроинвестор |

Цены на свинину на рынке Китая на 30-40% выше внутрироссийских
Цены на свинину на рынке Китая на 30-40% выше внутрироссийских

Группа «» в 2024 году планирует экспортировать в Китай до 10 тыс. т свинины, поставки уже начались. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании Александр Тарасов во время онлайн-конференции, пишет ТАСС. «» получила разрешение на отгрузки с тамбовских предприятий и рассчитывает до конца года получить лицензии и по приморскому кластеру, добавил топ-менеджер.

Он также отметил, что китайский рынок является премиальным с точки зрения цен: они примерно на 30-40% выше внутрироссийских. «Это для нас основной мотиватор расширять этот экспорт», — пояснил Тарасов. По его оценке, доля в экспортной выручке мясного бизнес-направления компании от поставок свинины в Китай в 2024 году оценивается в 10%, в среднесрочной перспективе целевой показатель — 30%.

В сентябре прошлого года сообщил, что Главное таможенное управление КНР разрешило поставки свинины из России. Решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля над ситуацией с африканской чумой свиней. С 28 февраля 2024-го доступ на рынок Китая с продукцией свиноводства получили три российских предприятия: «СК Короча» («»), «Тамбовский бекон» (ГК «») и «».

За первые семь месяцев этого года Россия поставила в Китай около 17 тыс. т свинины, по итогам года экспорт может достигнуть 50-60 тыс. т, прогнозирует гендиректор () Юрий Ковалев, слова которого приводит центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. «Прирост в экспорте сейчас в первую очередь обеспечивают поставки в Китай, которые от месяца к месяцу набирают обороты, — отметил он. — Рассчитываем, что по итогам 2024 года суммарный экспорт российской свинины на зарубежные рынки подойдет к планке в 300 тыс. т». В прошлом году Россия экспортировала 240 тыс. т свинины.

В январе-июне, по оценке союза, экспорт продукции свиноводства вырос на 10% и превысил 130 тыс. т. Крупнейшими покупателями стали Белоруссия (45 тыс. т) и Вьетнам (38 тыс. т). «Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно, и главная задача — удержать достигнутые позиции», — считает Ковалев. На Россию приходится уже почти 100% импортного рынка Белоруссии, и около 50% рынка Вьетнама. Основную прибавку по объемам вывоза в Китай союз ожидает во втором полугодии «если, конечно, сложатся все обстоятельства: эпизоотические, геополитические, финансовые и др.», ранее говорил Ковалев «».

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