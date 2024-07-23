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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспорт свиноводческой продукции в Китай в июне вырос в четыре раза

Во втором полугодии поставки могут увеличиться до 50 тысяч тонн

| Агроинвестор |

Дальнейший рост экспорта российской свиноводческой продукции возможен только за счет новых рынков, в том числе КНР
Дальнейший рост экспорта российской свиноводческой продукции возможен только за счет новых рынков, в том числе КНР

Экспорт свиноводческой продукции из России в Китай в июне по сравнению с маем вырос в четыре раза — до $3,8 млн. В физическом выражении продажи увеличились с 350 т до 1,35 тыс. т. В частности, отгрузки замороженного мяса выросли в 3,3 раза, до $2,3 млн, продажи субпродуктов из свинины — в 5,7 раза, до $1,6 млн, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни. Всего Китай в июне импортировал свиноводческую продукцию на $331 млн. Крупнейшими поставщиками были Испания ($82 млн), США ($57 млн) и Бразилия ($53 млн).

Гендиректор () Юрий Ковалев говорит, что по итогам первых шести месяцев этого года экспорт свиноводческой продукции идет в соответствии с прогнозами и Минсельхоза: в целом на внешние рынки ушло около 130 тыс. т, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом отгрузки традиционным импортерам примерно соответствуют прошлогодним показателям, основной вклад в рост экспорта вносят поставки в Китай. «Но пока это совсем небольшие объемы — около 10 тыс. т, и основную прибавку мы ожидаем во втором полугодии, если, конечно, сложатся все обстоятельства: эпизоотические, геополитические, финансовые (сейчас есть проблемы с платежами) и др.», — прокомментировал «» Ковалев.

Среди экспорта порядка 40% — это субпродукты, которые отгружаются прежде всего в страны Юго-Восточной Азии по очень неплохим ценам. Это влияет на получение компаниями валового дохода и в результате дает снижение себестоимости для российского рынка.


По оценкам , при благоприятном прогнозе поставки свиноводческой продукции в Китай во втором полугодии 2024-го могут вырасти до 50 тыс. т, по итогам года отгрузки на все зарубежные рынки ожидаются на уровне 300 тыс. т. Рост поставок традиционным импортерам зависит от конъюнктуры в этих странах, но в целом союз рассчитывает на сопоставимые с прошлым годом объемы экспорта. По словам Ковалева, вывоз 240-250 тыс. т на ранее открытые рынки (без Китая) — это оптимальный и уже достигнутый уровень, а дальнейший рост возможен только за счет новых стран. При этом, обращает внимание он, крайне важно не потерять свою долю присутствия на традиционных рынках, поскольку эти импортеры (Белоруссия, Вьетнам, Монголия, Сербия и др.) закупают значительные объемы.

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