НМА: увеличение производства свинины и курицы приводит к снижению цен на них

В январе-мае производство свиней на убой в сельхозорганизациях выросло на 7,4% А. Гордеев

Сельхозживотные подвержены воздействию жары, однако увеличение производства свинины и курицы приводит к снижению цен на эти виды мяса. Об этом «Парламентской газете» сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он отметил, что по мере роста объемов производства мясо будет становиться дешевле. По словам Юшина, жара также повлияла на кормовую базу — корма дорожают, но благодаря прибыльности производства бройлеров и свинины участники рынка могут покрыть эти расходы без значительных издержек и без повышения цен для потребителей.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что цены на курицу и свинину в рознице сейчас стабильны. По его данным, средние цены на куриное мясо в начале июля находились на отметке 221,5 руб./кг, что сопоставимо с показателями последней недели июня. Стоимость свинины составляла 344,8 руб./кг, что на 0,3% меньше, чем на последнюю неделю июня.



В июне Минсельхоз на совещании с основными производителями мясной продукции и отраслевыми союзами напоминал о важности предотвращения резких изменений цен на мясо. Заместитель министра Максим Титов отмечал важность контроля за ценами и необходимость избегать их резких колебаний. Представители бизнеса подтверждали свое намерение продолжать работу по обеспечению стабильности на рынке мяса. В целом в 2024 году в отрасли мясного животноводства отмечается положительная динамика. В январе-мае, по данным Росстата, объемы производства скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе производство крупного рогатого скота выросло на 9%, свиней — на 7,4%, птицы — на 0,2%.



По данным Минсельхоза, которые приводил Shopper’s, к 3 июля средние отпускные цены производителей на свиные полутуши составили 171,5 руб./кг, на куриные тушки — 162,8 руб./кг. По информации ведомства, цены на оба вида мяса снижаются, однако на свинину — более заметно: на 5,1% с конца 2023 года. В то же время цена на курицу уменьшилась только на 1,7%.



На прошлой неделе «Ведомости» со ссылкой на данные «Росптицесоюза» писали, что в первом полугодии работа птицеводческих предприятий стабилизировалась после кризиса, произошедшего во второй половине прошлого года. Это привело к серьезному снижению отпускных цен на куриные яйца. Представитель Минсельхоза отмечал, что объемы предложения птицеводческой продукции на российском рынке полностью удовлетворяют спрос, что благоприятно сказывается на ценах. Он также отмечал, что стабилизации цен способствует увеличение доли долгосрочных контрактов, что делает ситуацию более предсказуемой.



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