В январе-мае производство сельхозпродукции выросло на 1,2%

Производство свинины в сельхозорганизациях увеличилось на 7,4% flickr.com

В январе-мае текущего года производство сельскохозяйственной продукции в России увеличилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в мае — на 1%, сообщил Росстат. Темпы роста почти соответствуют уровню предыдущего года. За первые пять месяцев 2023 года рост составил 1,4%, в мае он был на уровне 1,1%. В мае 2024-го все хозяйства произвели продукции на 530 млрд руб. (по предварительной оценке, в действующих ценах), а за январь-май — на 1,995 трлн руб.



Основной вклад в рост сельскохозяйственного производства в январе-мае внесло животноводство, говорит научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. По его словам, драйвером стало производство свинины, увеличившееся в сельхозорганизациях на 7,4% к аналогичному периоду прошлого года. Этот рост поддерживается увеличением потребления на фоне повышения доходов населения и более низкими относительными ценами на свинину по сравнению с другими видами мяса. Если цена на свинину сейчас находится на 5% ниже среднего пятилетнего уровня с учетом инфляции, то цены на куриное мясо превышают средний уровень на 6%, а на говядину — на 10%, рассказал «Агроинвестору» Терновский.



При этом производство говядины также растет, но это, по мнению эксперта, связано с большими темпами сокращения поголовья. Если в январе-июне 2023 года оно уменьшилось на 0,7%, то в текущем году — на 3,1%. При этом на 1,5% выросло производство молока, что отражает продолжение тенденции увеличения потребления молочных продуктов, добавил Терновский. Спрос на молоко поддерживают цены — за последний год они отставали на 2% от уровня общей инфляции и сейчас находятся на 3% ниже среднего уровня прошлых лет с учетом инфляции.



Отрицательную динамику показало производство куриного яйца, снизившись на 2,6%. Это в значительной степени связано с эффектом высокой базы первой половины 2023 года — кризис в производстве и ценах прошлого года пришелся на второе полугодие и текущие данные отражают его последствия, отметил эксперт.



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