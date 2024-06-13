Минсельхоз: важно предотвращать резкие скачки цен на мясо

Главным фактором стабильности цен на мясо является соотношение спроса и предложения А. Гордеев

Минсельхоз напомнил производителям мяса о важности предотвращения резких скачков цен на него, сообщило министерство по итогам совещания с основными производителями мяса и отраслевыми союзами. На совещании обсуждались объемы производства, ценовая динамика и перспективы развития отрасли. По информации агроведомства, сейчас наблюдается небольшой сезонный рост цен на мясо, что типично для теплого времени года. Цены на продукцию у производителей за последний месяц увеличились на 0,5-3% в зависимости от вида мяса.



Заместитель министра Максима Титов отметил, что важно контролировать цены и избегать их резких колебаний. Представители бизнеса подтвердили свое намерение продолжать работу по обеспечению стабильной ситуации на рынке мяса, которое является социально значимым продуктом. Они также выразили мнение, что в ближайшем будущем цены на мясо традиционно начнут снижаться. В целом в 2024 году в мясном животноводстве отмечается положительная динамика. В январе-апреле объемы производства скота и птицы на убой увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 4,5 млн т. В том числе производство крупного рогатого скота выросло на 9,4%, до 378,2 тыс. т, свиней — на 8%, до 1,9 млн т.



Главным фактором стабильности цен на мясо является соотношение спроса и предложения, говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, спрос на свинину сейчас повышенный, эта тенденция сформировалась во второй половине прошлого года и сохраняется до сих пор. Еще одна причина роста спроса — сезонный фактор. «На эту тенденцию отрасль отвечает повышенным предложением. Мы надеемся, что в оптовом сегменте существенных колебаний роста цен не будет. Что касается розницы, то там, по данным Росстата, за последние пять месяцев потребительские цены на свинину не изменились и даже немного снизились», — рассказал эксперт «Агроинвестору». По мнению Ковалева, сезонный рост цен в оптовом сегменте возможен, однако он никак не отразится на розничной стоимости свинины.



При этом важным вопросом глава союза назвал текущий рост цен на зерно на внутреннем рынке. «Сложившаяся ситуация нас достаточно сильно настораживает. Ситуация с ценами на внутреннем рынке понятна, все находятся в ожидании нового урожая, соответственно, сейчас наблюдается переход на новый уровень цен. Нужно понимать, что ранее они были достаточно низкими и комфортными для животноводства. Но сейчас, в связи с тем, что прогнозы на урожай снижаются, и запасы заканчиваются, наблюдается рост цен», — пояснил Ковалев. Он надеется, что на внутреннем рынке ситуация со стоимостью зерна изменится, но не будет критичной для животноводов, так как все механизмы по регулированию внутреннего рынка сохранены, вопрос находится под контролем Минсельхоза.



Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за последние годы России удалось создать современную мясную отрасль, благодаря чему страна заняла четвертое место в мире по производству мяса. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он отмечал, что производство мяса увеличилось вдвое за 15 лет, страна достигла 100% самообеспечение мясной продукцией. Путин также обращал внимание, что потребление мяса в России в 2023 году достигло рекордных показателей, превысив 80 кг на человека, в то время как в среднем по миру этот показатель составляет 42-43 кг на человека.



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