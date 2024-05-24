В этом году Россия увеличит экспорт свинины и мяса птицы

В сентябре 2023 года Китай снял ограничения на импорт свинины из России Flickr.com

С учетом целей на 2030 год, когда экспорт сельскохозяйственной продукции должен увеличиться не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года (в текущих ценах — до $55,2 млрд), необходимо значительно увеличить поставки уже в этом году, сообщил Минсельхоз. В том числе необходимо нарастить поставки свинины и субпродуктов, а также живых свиней до уровня более 310 тыс. т, а мяса и субпродуктов птицы — свыше 400 тыс. т. Об этом в ходе совещания с производителями и отраслевыми союзами сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. Министр также отметила важность активизации работы на целевых рынках и поиска новых стран для расширения экспорта. Производители выразили готовность увеличить объемы поставок и подтвердили свои экспортные планы на текущий год.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский считает, что такие планы по экспорту реальны и не расходятся с предыдущими оценками. Рост поставок свинины по этому прогнозу находится в диапазоне 15-20%, что даже ниже динамики 2023 года. Половину этого прироста могут обеспечить поставки в Китай, сказал он «Агроинвестору». Он отметил, что прогнозные темпы увеличения экспорта мяса птицы сопоставимы с показателями 2023 года, но их достижение в значительной степени зависит от ситуации на внутреннем рынке: осенью прошлого года при резком росте потребительских цен поднимался вопрос ограничения экспорта, а не достижения его целевых значений.



В сентябре 2023 года Китай снял ограничения на импорт свинины из России. Это решение было принято после оценки рисков и анализа системы контроля за АЧС. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, а в конце декабря был утвержден ветеринарный сертификат, что открыло путь для экспорта свинины из России на китайский рынок. Национальный союз свиноводов выражал надежду, что российская свинина в перспективе сможет занять до 10% импортного рынка в Китае. В середине апреля «Мираторг» сообщил о доставке в Китай первой с момента открытия рынка страны для российской продукции партии свинины.



Стоимость экспорта мяса и мясных продуктов из России по итогам 2023 года впервые превысила стоимость его импорта, ранее оценивал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): $1,8 млрд против примерно $1,75 млрд.



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