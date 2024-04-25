Китай планирует нарастить импорт мяса из России

Перспективным направлением развития торговли с КНР может стать утка и ее субпродукты Евродон

Китайские компании проявляют заинтересованность в увеличении импорта мяса из России, однако им необходима более полная информация о масштабах производства и уровне технологий. Об этом сообщили представители китайского бизнеса на круглом столе, который прошел в Сиане в рамках деловой миссии российских экспортеров сельскохозяйственной продукции в Китай, говорится в сообщении центра «Агроэкспорт».



Председатель правления компании Bejing Hopewise International Trading Сунь Юнли заявил, что в текущем году планируется закупить 10 тыс. т свинины из России, в перспективе объем поставок будет увеличен. Также компания рассматривает возможность приобретения 1 тыс. т говядины и 5 тыс. т мяса птицы. Юнли отметил, что не все китайские компании обладают полной информацией о производственных мощностях и технологическом уровне России.



Всего Beijing Xinshengbaili Trade готова ежегодно закупать от 100 до 200 контейнеров российской мясной продукции. Представители других предприятий из различных китайских регионов также выразили интерес к закупкам мяса птицы, говядины и свинины. Они особо заинтересованы в увеличении поставок куриных лап, крыльев, свиных ножек и субпродуктов.



На китайском рынке также будет востребована российская баранина, но пока ее поставки не разрешены. Еще одним перспективным направлением развития торговли может стать утка и ее субпродукты. «В провинции Хубэй утиное мясо очень популярно, поэтому мы рассчитываем на расширение сотрудничества в этой области», — подчеркнул гендиректор дочерней компании «Сухой порт» Wuhan Hanou International Logistics Ян Миньсунь.



Россия уже является нетто-экспортером мяса, напомнил на круглом столе руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его данным, российская мясная продукция имеет доступ к рынкам почти 100 стран и регулярно экспортируется более чем в 60 стран. Однако приоритетным покупателем остается КНР.



Китай в основном наращивает импорт субпродуктов свинины и мяса птицы, уточняет исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «В основном это лапы, крылья, фаланги крыльев птицы, и экспорт этих частей в республику будет расти, так как на них есть спрос, который выше, чем объем местного. Но Речь тут не идет о переориентации Китая на поставки из России, республика наращивает закупки из разных стран», — обращает внимание эксперт.



Большие перспективы для мясной отрасли открыло получение доступа на китайской рынок отечественной свинины. Данное событие является крайне важным как для России, так и Китая, уверен генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. АПХ «Мираторг», первым начавший экспорт свинины в КНР в марте этого года, в середине мая доставит на китайский рынок более 180 т продукции свиноводства, сообщил «Агроэкспорт» со ссылкой на президента холдинга Виктора Линника. В начале марта холдинг отправил первые 27 т свинины на китайский рынок (она прибыла 13 апреля), а в первой половине мая в Китай прибудет уже более 180 т мяса, проинформировал он на российско-китайском форуме по развитию торговли продукцией АПК, который прошел в рамках бизнес-миссии. По словам Линника, объем поставок говядины в КНР также растет, и в этом году он может увеличиться на 12% по сравнению с 2023 годом.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

