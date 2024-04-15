Первая партия российской свинины доставлена в Китай

С открытием рынка Китая свиноводческих предприятий появились новые возможности для увеличения экспорта Ю. Эйвазова

«Мираторг» сообщил о выгрузке контейнера со свининой на склад клиента в Китайской Народной Республике. Это первая партия свинины, доставленная в Китай с момента открытия рынка страны для российской продукции. Объем партии субпродуктов составил 27 т. Продукция была произведена на мясоперерабатывающем комплексе «Короча» в Белгородской области.



В марте контейнер был отправлен со станции «Селятино» по железной дороге до Владивостока, откуда был погружен на судно до порта Нанша. Интермодальную отправку организовала российская транспортная компания Fesco. «Мы очень ценим китайский рынок и ответственно относимся к выполнению всех ветеринарных требований страны-импортера, — говорится в сообщении «Мираторга». — Наша задача — в ближайшие годы увеличить объемы поставок и расширить ассортимент мясной продукции в соответствии со вкусовыми предпочтениями жителей КНР».



В сентябре прошлого года Россельхознадзор объявил, что Главное таможенное управление Китая разрешило ввоз свинины из России после проведения оценки рисков и анализа системы контроля за африканской чумой свиней. В декабре представители Главного таможенного управления Китая посетили Россию для ознакомления с системой ветеринарного надзора, деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения свиноводческих ферм и проверки российских производителей свинины. В конце февраля этого года стало известно, что три российские компании — «Мираторг», «Русагро» и «Великолукский мясокомбинат» - получили разрешение на экспорт своей свиноводческий продукции в Китай.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в ходе прошедшей 10 апреля конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» говорил, что с открытием рынка Китая у наших предприятий появились новые возможности для увеличения экспорта. Он обратил внимание, что на этом рынке придется конкурировать с сильными игроками из Канады, США, Бразилии. Сейчас из России в Китай в основном идут субпродукты, которые являются традиционными для страны — ножки, хвосты, уши, пятачки, трахеи. Но союз рассчитывает, что в перспективе структура экспорта поменяется и как минимум 50% будет приходиться на различные отруба мяса, а 50% — на субпродукты.



Как сообщал Россельхознадзор, 2 апреля еще одно российское предприятие по производству свинины и субпродуктов, одобренное Главным таможенным управлением Китая, отправило три партии свиных субпродуктов объемом 167,99 т в КНР. По информации Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, с 3 по 10 апреля под контролем инспекторов ведомства в Китай было направлено 560 т мяса и замороженных мясопродуктов (свиные ноги, уши, хвосты, а также грудинка на кости), произведенных компанией из Псковской области («Великолукским мясокомбинатом»). Все партии проследовали автомобильным транспортом до морского порта Санкт-Петербурга, где были перегружены, затем отправились морским транспортом в порт Шанхая и Яньтянь в Китае.

