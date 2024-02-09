Поставки продукции АПК заняли второе место в структуре экспорта России в Китай

По итогам 2023 года Китай стал основным покупателем российского мяса птицы и говядины М. Стулов

Российская сельскохозяйственная продукция занимает второе место по объему экспорта из России в Китай, уступая лишь поставкам углеводородов. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков после телефонного разговора между российским главой государства Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС. Ушаков отметил, что в 2023 году оборот торговли между двумя странами достиг $227,7 млрд, что на 23% больше, чем в 2022-м, превысив установленную цель в $200 млрд раньше запланированного срока. Однако, по китайской статистике, этот показатель составил $240,1 млрд. Ушаков подчеркнул, что с 2010 года Китай является крупнейшим торговым партнером России, в то время как Россия занимает четвертое место для Китая после США, Японии и Южной Кореи.



По данным Россельхознадзора, по итогам 2023 года Китай стал основным покупателем российского мяса птицы и говядины. Эту информацию представил заместитель руководителя службы Артем Даушев в ходе круглого стола на международной выставке «Продэкспо-2024», пишет «Интерфакс».



Так, в прошлом году Китай закупил из России 132,9 тыс. т мяса птицы и 21,5 тыс. т говядины. Больше всего баранины — 10,3 тыс. т — импортировал Иран. Самыми крупными покупателями свинины стали Вьетнам (85,1 тыс. т) и Белоруссия (78,8 тыс. т), больше всего готовой мясной продукции приобрел Казахстан (48,9 тыс. т). В 2023 году 16 стран открыли свои рынки для поставок из России 47 видов животноводческой продукции. Рост поставок стимулировали государства ЕАЭС и СНГ (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан), страны Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ) и Африки (Бенин, Кот д`Ивуар).



В 2023 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России превысил $46 млрд, что на 12% больше, чем в предыдущем году, сообщал 6 февраля заместитель руководителя центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Андрей Кучеров. В 2022 году Россия занимала 17-е место в мировом рейтинге аграрных экспортеров. Он отмечал, что хотя данные за 2023 год еще не полностью подтверждены, можно предположить, что наша страна продолжает улучшать свои позиции на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. Кучеров добавил, что в прошлом году российская сельскохозяйственная продукция поставлялась в 150 стран, причем основной упор был сделан на дружественные государства, их доля составила 87%, что на 20% больше, чем ранее. Экспорт в Китай увеличился более чем на 50%, в Индию — на 46%, в Египет — на 13%, в Пакистан — на 40%, в Индонезию — в шесть раз, а в Мексику — в три раза.



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