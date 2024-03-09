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Премия «Агроинвестор года-2023»
Премия «Агроинвестор года-2023»

«Мираторг» отправил первую партию свинины в Китай

Из ОРЦ в Белгородской области отгружено 27 тонн субпродуктов

| Агроинвестор |

Открытие рынка КНР для российской свинины — это новый стимул для наращивания производства
Открытие рынка КНР для российской свинины — это новый стимул для наращивания производства

«» сообщил, что отправил в Китай первую партию свинины, произведенной на мясоперерарабатывающем комплексе холдинга СК «Короча». Компания отгрузила с оптово-распределительного центра в Корочанском районе Белгородской области 27 т продукции. Агрохолдинг первым из российских производителей возобновил экспорт свинины в Китай после многолетнего запрета поставок, отметила пресс-служба компании. «С учетом выполнения российских и китайских ветеринарных требований, мы рассчитываем на стабильный спрос и планомерный рост объемов поставок. Первая партия включает субпродукты, которые проходят качественную обработку и доступны к реализации круглый год вне зависимости от сезонности», — уточнила пресс-служба агрохолдинга.

На китайском рынке «» давно зарекомендовал себя как надежный поставщик говядины и мяса птицы, которые реализуются не только в сегменте HoReCa, но и в розничных сетях, говорится в сообщении агрохолдинга. Компания подписала первые контракты с китайскими клиентами на поставки свинины, определены артикулы продукции с учетом национальных особенностей китайской кухни, разработана логистическая схема перевозок.

В сентябре 2023 года объявил, что Главное таможенное управление Китая разрешило ввоз свинины из России после проведения оценки рисков и анализа системы контроля за африканской чумой свиней. В декабре представители Главного таможенного управления Китая посетили Россию для ознакомления с системой ветеринарного надзора, деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения свиноводческих ферм и проверки российских производителей свинины. В конце декабря глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия-24» говорил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться в течение ближайших двух месяцев.

В конце февраля этого года стало известно, что три российские компании — «», «» и «» - получили разрешение на экспорт своей свиноводческий продукции в Китай. В пресс-службе «» тогда говорили «», что открытие рынка Китая для российской свинины и последующую регистрацию производителей следует рассматривать как большое достижение в работе российского правительства, Минсельхоза и Россельхознадзора.

«Открытие рынка КНР для российской свинины — это новый стимул для наращивания производства, — прокомментировали «Агроинвестру» в пресс-службе компании. — Более того, экспорт позволяет балансировать спрос и предложение в сложных ситуациях на рынке. Если спрос на внутреннем рынке резко вырастет, у нас будет резерв мощностей, чтобы удовлетворить его дополнительным предложением». Хотя Китай и занимает первое место в мире по производству свинины, он остается и будет оставаться крупным импортером, отмечает пресс-служба агрохолдинга. Но специфика потребления в Китае такова, что там востребованы те части туши или субпродукты, которые пользуются меньшим спросом на рынке России. «Поставляя эти позиции в КНР, наши производители будут улучшать маржинальность продаж, что будет способствовать более доступным ценам на популярные отруба внутри России», — считают в компании.

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