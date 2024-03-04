По итогам 2023 года выручка «Русагро» увеличилась на 15%

Совет директоров группы рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год Т. Кулистикова

В 2023 году чистая прибыль «Русагро» выросла в семь раз по сравнению с предыдущим годом и достигла 48,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Валовая прибыль агрохолдинга за 2023 год увеличилась на 61% до 76 млрд руб. Выручка компании за отчетный период составила 277,3 млрд руб., что на 15% превышает показатель 2022 года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 26% и составил 56,56 млрд руб. Чистый долг «Русагро» на конец 2023 года достиг 66,4 млрд руб.



В 2023 году «Русагро» увеличила объем реализации зерновых на 17% (+165 тыс. т) до 1,1 млн т. Рост продаж пшеницы на 15% (+125 тыс. т) связан с реализацией большего объема переходящих остатков прошлого года, накопившихся в предвидении повышения курса доллара к рублю. Продажи ячменя возросли более чем в пять раз (+26 тыс. т) в результате увеличения посевных площадей. Продажи кукурузы увеличились на 9% (+15 тыс. т) из-за переноса уборки части урожая 2022 года на первый квартал 2023-го на фоне погодных условий и его реализации в текущем году.



Объемы реализации масличных культур в 2023 году увеличились на 280% (+478 тыс. т) до 649 тыс. т. Продажи подсолнечника и сои были перенесены на 2023 год с 2022-го из-за задержки уборки урожая в результате неблагоприятных погодных условий в конце 2022 года, а также в предвидении увеличения курса доллара к рублю. Рост урожайности сои способствовал повышению реализации. В 2023 году «Русагро» произвела 717 тыс. т сырого растительного масла, что на 12% (+77 тыс. т) больше, чем в 2022 году. Этот рост обусловлен объединением объемов группы НМЖК, которая произвела 155 тыс. т сырого растительного масла.



Объем производства свинины в живом весе у «Русагро» составил 334 тыс. т, что на 1% (-2 тыс. т) меньше, чем в 2022 году. Снижение объемов связано с вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае, последствия которой были устранены. Объем продаж продукции свиноводства снизился на 1% (-2 тыс. т) до 279 тыс. т в основном из-за снижения производства из-за вспышки АЧС в Приморском крае.



В 2023 году «Русагро» произвела 928 тыс. т сахара, что на 20% больше, чем в предыдущем году (+157 тыс. т). Рост объемов производства обусловлен более ранним запуском заводов, улучшением ритмичности переработки свеклы и повышенной производственной эффективностью в сезоне 2023/24. Также на увеличение производства повлияло продление сезона переработки сахарной свеклы урожая прошлого года на январь-февраль 2023 года. Объемы реализации сахара «Русагро» в 2023 году выросли на 25% (+215 тыс. т), достигнув 1065 тыс. тонн. Положительная динамика связана с увеличением объемов производства и расширением продаж на экспорт.



В материалах «Русагро» также сообщается, что совет директоров группы рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Годовое собрание акционеров, на котором будет обсуждаться этот вопрос, назначено на 29 марта. В сентябре 2021 года Совет директоров «Русагро» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой планируется выплата не менее 50% от прибыли группы за год. Ранее компания выплачивала дивиденды дважды в год: по итогам первого полугодия и по итогам года. Финальные дивиденды за 2021 год и дивиденды за 2022 год не были выплачены.



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