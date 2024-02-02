Лидеры рынка свинины увеличили производство более чем на 300 тысяч тонн

Доля топ-20 компаний составила 76,7% от общего промышленного производства свинины в России М. Стулов

Лидеры рынка свинины по итогам 2023 года в сумме увеличили производство более чем на 300 тыс. т до 4,3 млн т (здесь и далее — в живом весе), следует из рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов. Доля топ-20 компаний составила 76,7% от общего промышленного производства свинины в России, за год она выросла на 0,7%.



Крупнейшим игроком неизменно остается «Мираторг», который за прошлый год увеличил производство с 665 тыс. т до 803,5 тыс. т. Доля рынка, которую занимает агрохолдинг, выросла с 12,6% до 14,3%. Следующие три компании в рейтинге, хотя и сохранили свои места, однако в прошлом году снизили выпуск свинины. Так, «Сибагро» (второе место) произвела 377,6 тыс. т против 388 тыс. т в 2022 году, «Русагро» (третье место) уменьшила выпуск с 336,1 тыс. т до 334 тыс. т. «Агроэко» (четвертое место) в результате вспышки африканской чумы свиней (АЧС) сократила производство с 321,7 тыс. т до 317 тыс. т. Топ-5, как и в предыдущем списке лидеров, замыкает «Великолукский свиноводческий комплекс», который увеличил объемы с 299,2 тыс. т до 315,2 тыс. т.



С седьмого на шестое место поднялись УК «РБПИ» и «Чароен Покпанд Фудс» (СПФ), увеличившие производство с 263,4 тыс. т до 308 тыс. т. Если в рейтинге по итогам 2022 года было четыре компании с объемами свыше 300 тыс. т, то сейчас таких стало шесть. Вплотную к ним приблизилась группа «Черкизово», ставшая седьмой с 296,7 тыс. т. Годом ранее она была на девятой строчке с 257,2 тыс. т. «АгроПромкомплектация», напротив, опустилась с шестого на восьмое место, несмотря на рост производства с 270,7 тыс. т до 282 тыс. т. Одну позицию в рейтинге потеряла ГК «Агро-Белогорье», которая заняла девятое место с 268,9 тыс. т (262,8 тыс. т в 2022 году). Первую десятку, как и в прошлом топ-20, замыкает «Талина», увеличившая производство свинины со 156,7 тыс. т до 166,7 тыс. т.



С 13-й на 11-ю позицию переместилась «Башкирская мясная компания», которая нарастила выпуск со 101,3 тыс. т до 115,2 тыс. т. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал 12-м со 108,7 тыс. т, годом ранее он занимал 11-е место со 111,4 тыс. т. После двухлетнего отсутствия в топ-20 вернулась компания «Коралл», которая в 2020 году пострадала из-за вспышки АЧС и была вынуждена уничтожить свыше 400 тыс. свиней. По итогам 2020 года она была на 18-м месте в рейтинге с 69,4 тыс. т, сейчас стала 13-й со 102,2 тыс. т. Агрофирма «Ариант» сократила производство свинины со 105,3 тыс. т до 95 тыс. т и опустилась с 12-го на 14-е место. «Эксима» потеряла одну позицию в рейтинге и стала 15-й с 94,7 тыс. т (96,4 тыс. т по итогам 2022 года).



На 16-м месте, как и в прошлом топ-20, расположился «Белгранкорм», увеличивший производство с 72,7 тыс. т до 76,5 тыс. т. ГК «Останкино» переместилась с 15-й на 17-ю строчку, несмотря на то что объем производства у нее не изменился и составил 73 тыс. т. «Камский бекон» сохранил за собой 18-е место, хотя объем выпуска свинины у него увеличился с 60,7 тыс. т до 61,8 тыс. т. «КоПитания», занимавшая 17-ю позицию в прошлом рейтинге с 62,6 тыс. т по итогам 2023 года стала лишь 19-й с 61 тыс. т. Замыкает топ-20 СПК «Звениговский» с 58 тыс. т свинины. Годом ранее он был на 19-й строчке с 55,5 тыс. т. Из рейтинга выбыла «Комос Групп», которая в прошлом списке лидеров была 20-й с 47,2 тыс. т.



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