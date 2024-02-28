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Трем российским компаниям разрешены поставки свинины в Китай

Россия может ежегодно экспортировать туда до 200 тысяч тонн этого мяса

| Агроинвестор |

Количество предприятий, имеющих право на экспорт свинины в Китай, будет увеличиваться
Количество предприятий, имеющих право на экспорт свинины в Китай, будет увеличиваться

Три компании из России, которые специализируются на производстве свинины, получили разрешение на экспорт своей продукции в Китай с 28 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. По информации федерального центра «Агроэкспорт», компания «» планирует начать поставки свинины в Китай в марте и уже имеет соглашения с потенциальными клиентами, разработаны схемы взаимодействия и контрактные условия. «» также подтвердил свою регистрацию на экспорт в Китай. Кроме того, разрешение на поставки получил «».

Директор департамента по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления ГК «» Татьяна Смирнова сказала «», что регистрация компании в китайской регистрационной системе CIFER и получение разрешения на экспорт в КНР — результат ключевого фокуса «» на качество выпускаемой продукции и соблюдение всех мер биобезопасности и ветеринарных стандартов. «Как топ-3 игрок на российском рынке свинины, мы обеспечиваем не только значительные объемы производства, но и высокий уровень качества и безопасности продукции, который позволил нам в числе первых российских компаний получить доступ на такой сложный рынок, как Китай», — рассказала она.

На выставке «Продэкспо-2024» компания сконцентрировала свои усилия на презентации ассортиментного портфеля китайским предпринимателям и значительно расширила пул будущих партнеров, которые обозначили высокую заинтересованность в значительных объемах закупок продукции «».

В пресс-службе «» отметили, что открытие рынка Китая для российской свинины и последующую регистрацию производителей следует рассматривать как большое достижение в работе российского правительства, Минсельхоза и Россельхознадзора. «Это важный сигнал инвесторам, что нужно увеличить вложения в строительство новых мощностей. Ведь в ближайшие годы КНР будет импортировать не менее 2-3 млн т свинины в год. И чтобы обеспечить большие объемы поставок из России и при этом не забыть про российского потребителя, нужно продолжать строить свинокомплексы и предприятия по разделке. Это даст мощный кумулятивный эффект экономике — от растениеводства до транспортно-складской логистики, позволит создать новые рабочие места», — сказали «» в пресс-службе «».

Гендиректор Юрий Ковалев, слова которого приводятся в сообщении «Агроэкспорта», отметил, что поставки свинины в Китай начнутся в ближайшее время. Он также добавил, что количество предприятий, имеющих право на экспорт свинины в Китай, будет увеличиваться. По словам Ковалева, Россия может экспортировать до 200 тыс. т свинины в Китай ежегодно. «В текущем году, вероятно, будут проведены эксперименты — будут изучаться логистические механизмы, оплата и прочее. Поэтому если в 2024 году будет отгружено 15-25 тыс. т свинины на китайский рынок, это будет хорошим началом. Но мы надеемся достичь уровня 150-200 тыс. т в течение двух-трех лет», — оценил Ковалев.

В сентябре 2023 года объявил, что Главное таможенное управление Китая разрешило импорт свинины из России после проведения оценки рисков и анализа системы контроля за африканской чумой свиней. В декабре представители Главного таможенного управления Китая посетили Россию для ознакомления с системой ветеринарного надзора, деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения свиноводческих ферм и проверки российских производителей свинины. По информации ведомства, последним этапом перед открытием китайского рынка для российской свинины станут согласование ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий.

19 декабря Россия и Китай подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, поставляемой на китайский рынок. Позднее заявил, что поставки российской свинины в Китай могут начаться через месяц после подписания соответствующего протокола. В конце декабря глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что поставки российской свинины в Китай могут начаться в течение ближайших двух месяцев.

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