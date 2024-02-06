Экспорт продукции АПК в 2023 году вырос на 12%

В этом году динамика поставок будет зависеть от спроса на мировом рынке и урожаев НМТП

В 2023 году экспорт продукции АПК превысил $46 млрд, что на 12% больше, чем в 2022-м. Об этом замруководителя центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Андрей Кучеров рассказал на пленарной сессии выставки «Продэкспо — 2024». По его словам, в 2022-м Россия была на 17-м месте в мировом рейтинге аграрных экспортеров. «Пока данные за 2023 год не все присутствуют, и мы не можем видеть, продвинулись ли в этом рейтинге, но можно говорить, что с точки зрения масштабов аграрного экспорта мы вышли на уровень таких стран как Австралия и Аргентина», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).



По словам Кучерова, российская продукция АПК в прошлом году поставлялась в 150 стран, причем фокус сместился в сторону дружественных государств — их доля составила 87% (плюс 20%). В том числе экспорт в Китай увеличился более чем на 50%, в Индию — на 46%, в Египет — на 13%, в Пакистан — на 40%, в Индонезию — в шесть раз, в Мексику — в три раза.



В 2023 году 17 стран открыли свои рынки для поставок 48 видов российской продукции, рассказал Кучеров. В том числе получено право на экспорт мяса птицы в Алжир, рыбы — в Тунис, молочных продуктов — в Малайзию и Гонконг. Важным событием стало открытие рынка Китая для российской свинины, отметил он. В ближайшие годы экспортные стратегии российского аграрного бизнеса будут, в частности, включать развитие инфраструктуры и дистрибуции за рубежом, создание брендов под конкретные экспортные рынки, активизацию работы в рознице.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивает результаты прошлого года как очень хорошие. «Если бы мне лет 10 назад сказали, что российский экспорт продовольствия в обозримой перспективе будет превышать $40 млрд, я бы, пожалуй, не поверил», — сказал он «Агроинвестору». По словам Рылько, технически такой результат стал возможен благодаря прорывам в экспорте зерна и продуктов переработки масличных, в то время как вклад других отраслей был более скромным. Кроме того, повлияли и высокие экспортные цены на зерновые и масла в первой половине 2023 года.



«В 2024 году динамика, прежде всего, будет зависеть от урожая зерна и масличных. В определенной степени может повлиять и экспорта мяса <...>. Должны начаться поставки свинины в Китай, но грандиозных цифр мы не ожидаем — это тяжелый рынок, к которому надо приспосабливаться: российская "неопытная свинина" вступает в серьезную конкуренцию с имеющими большой опыт поставок основными странами-экспортерами, логистика тяжелая, эпизоотическая ситуация у нас не самая лучшая, то есть препятствий достаточно много», — отметил Рылько, добавив, что в других секторах рост, если и будет, то вряд ли значительный. Еще один фактор, который будет влиять на темпы отгрузок в этом году, — мировые цены на зерновые и масличные. Сейчас они находятся на низких отметках.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут также говорит, что результаты агроэкспорта за 2023 год можно назвать блестящими. Кроме того, такие показатели говорят о том, что российские экспортеры адаптировались к санкционным ограничениям и сумели восстановить и усилить свои позиции в дружественных странах, а также открыть новые рынки сбыта. Это, по словам эксперта, большая заслуга и государства, и экспортеров. «Однако мировые цены упали. Соответственно, у нас очень большой объем экспорта, но он достаточно дешевый», — обращает внимание Корбут.



Уход российской продукции с рынков развитых стран привел к замедлению темпов роста отгрузок, отмечает партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина. «Для сравнения, если по итогам 2020-2021 годов рост объемов агроэкспорта в денежном выражении составлял 19,5%, то в 2023-м — 12%. Динамика поставок в текущем году в первую очередь будет зависеть от того, насколько успешным окажется поиск новых рынков сбыта, продолжает она. Кроме того, росту темпов экспорта в денежном выражении будет способствовать последовательное увеличение доли более дорогих продуктов глубокой переработки.



По мнению Корбута, в этом году динамика поставок будет зависеть в первую очередь от спроса на мировом рынке и урожаев. Потенциально в 2024-м могут увеличиться отгрузки свинины благодаря открытию Китая, но на этом рынке жесткая конкуренция. Также может вырасти вывоз зерна, особенно в случае отмены ограничений. Кроме того, есть потенциал наращивания поставок кондитерских изделий.

По оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», в 2024 году их экспорт в натуральном выражении может вырасти на 5,9% по сравнению с 2023-м и составить 663,4 тыс. т. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию председателя совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры» Сергея Носенко, которую он представил в ходе выставки «Продэкспо — 2024». В денежном выражении отгрузки кондитерских изделий в 2022 году составили $1,63 млрд, в 2023-м— $1,7 млрд, прогнозное значение на 2024 год — $1,87 млрд. Согласно презентации, Россия занимает 11-е место среди крупнейших в мире экспортеров шоколада. В топ-20 в том числе входят такие страны, как Германия, Бельгия, Нидерланды, Польша, Малайзия, Канада, США.



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