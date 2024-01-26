В 2023 году экспорт сои и рапса в Китай достиг почти $1 млрд

На фоне наращивания сырьевого экспорта Россия не до конца реализует свой потенциал по поставкам готовой продукции flickr.com

По итогам прошлого года Китай импортировал из России соевых бобов на сумму почти $741 млн, что примерно вдвое выше уровня 2022 года (менее $378 млн), следует из материалов государственного таможенного управления (ГТУ) Китая, на которые ссылается информационно-аналитическое агентство OleoScope. Также наблюдается значительный рост закупок рапса: поставки в Китай выросли до $210 млн с $43 млн в 2022 году. Отгрузки зерновых из России на китайский рынок увеличились в 3,7 раза, почти до $325 млн. В частности, экспорт пшеницы вырос до $35 млн с $2,7 млн годом ранее, ячменя — с $18,1 млн до $110,2 млн, кукурузы — с $29,7 млн до $91,7 млн.



Кроме того, сейчас специалисты обеих стран обсуждают вопросы доступа на китайский рынок манной крупы и ржаной муки из России. Соответствующие протоколы об инспекционных и карантинных требованиях к этой продукции планируется подписать в текущем году.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев прокомментировал OleoScope, что при росте урожаев сои Россия заметно увеличила экспорт сырья, однако поставки продуктов переработки за рубеж идут менее активно. Он также отметил, что уровень экспортной пошлины на вывоз сои не оказывает значительного воздействия, и для увеличения объемов экспорта готовой продукции из сои необходимо повышать ставку.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что в рамках мониторинга за 2023 год, который был проведен агентством совместно с Масложировым союзом, Китай незначительно нарастил закупки соевых бобов из России в натуральном выражении — на 3% до 1,14 млн т. С рапсом ситуация иная, его отгрузки в КНР выросли примерно в 2,5 раза — до 349 тыс. т. В целом же Россия в прошлом году немного сократила экспорт сои — до 1,3 млн т. Вывоз рапса, напротив, увеличился на 32% до 1 млн т.



Эксперт отметил, что на фоне наращивания сырьевого экспорта наша страна не до конца реализует свой потенциал по готовой продукции: к примеру, тот же Китай закупает у России около 85% от всего объема сои, которая уходит на внешние рынки. «Сейчас мы способны переработать весь урожай отечественной сои, но на Дальнем Востоке, где собирают внушительное количество этой культуры, мощностей пока недостаточно. В течение ближайших пяти-семи лет эта ситуация должна измениться», — считает Лозовой.



Кроме того, несмотря на действующий запрет на вывоз рапса за рубеж, его поставки продолжаются через пункт пропуска Забайкальск, продолжает аналитик. В этой ситуации переработчикам в восточной части страны тяжело конкурировать с экспортерами сырья, поэтому потенциал России по производству и отгрузкам рапсового масла и шрота также несколько ограничен. При этом китайские импортеры в целом заинтересованы в приобретении российской переработанной продукции. Так, по данным Лозового, по итогам прошлого года отгрузки соевого и рапсового масел в КНР выросли более чем вдвое — почти до 1,6 млн т. Экспорт рапсового шрота показал за год рост с 1 тыс. т сразу до 92 тыс. т.



В 2023 году Россия экспортировала свыше 6,5 млн т растительного масла, что на 33% выше уровня 2022 года, сообщали ранее в совместном исследовании OleoScope и Масложировой союз. Этот рекордный показатель был достигнут благодаря урожаям 2022 и 2023 годов, сохранению пошлин на экспорт масличных культур и растущему спросу на российскую продукцию за рубежом, отмечал Лозовой. Объем экспорта подсолнечного масла увеличился на 31%, достигнув 4,29 млн т. Доля подсолнечного масла в общем объеме экспорта превысила 65%. Основными покупателями стали Китай и Индия, которые приобрели 897 тыс. т (в 2022 году — 254 тыс. т) и 885 тыс. т (в 2022 году — 433 тыс. т) соответственно.



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