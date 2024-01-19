15-я Международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибьюторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления
Регистрация продолжается.
Среди выступающих и участников круглых столов 15 февраля:
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Корней Биждов, президент НСА;
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Илья Воронков, генеральный директор ГК «Геомир»;
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Владимир Коршунов, генеральный директор компании «Инфобис» («Агросигнал»);
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Максим Жалнин, генеральный директор компании «Октябрьское»;
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Константин Звенигородский, директор по маркетингу и коммерческой работе компании «КАРГИС»;
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Наталья Зиборова, основатель онлайн-агентства HrDigitalAgro;
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Армен Налбандян, директор компании «Лилиани»;
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Сергий Ризанов, генеральный директор компании «Агро Концепция Ризанова»;
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Александр Сорокин, генеральный директор ГК «Агроштурман».
16 февраля:
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Андрей Разин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации;
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Елена Фастова, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации;
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Владимир Балтер, первый заместитель генерального директора компании «Росагролизинг»;
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Дэн Бассе, президент компании AgResource;
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Андрей Бодин, председатель правления Союза сахаропроизводителей России;
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Ксения Боломатова, заместитель генерального директора ОЗК;
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Фанг Ганг, генеральный секретарь Международной ассоциации подсолнечного масла, генеральный секретарь Ассоциации промышленных масел Китая, директор отделения международной торговли компании Wuchan Zhongla Chemical Group Co;
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Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов;
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Михаил Копытин, директор по развитию цифровых сервисов компании «Сингента»;
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Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России;
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Анатолий Михилев, генеральный директор Национального союза селекционеров и семеноводов;
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Алексей Павлюченко, директор Департамента цифрового развития и управления информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
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Дмитрий Рылько, генеральный директор компании «ИКАР»;
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Сергей Ткаченко, вице-президент по ИТ АФК «Система»;
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Алексей Угаров, генеральный директор УК «Продимекс Агро».
Основные темы конференции (список дополняется и уточняется) 15 февраля
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Новое в сельхозстраховании.
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Цифровизация и искусственный интеллект на службе аграрного сектора: новости компаний.
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Кадры в АПК: как преодолеть кризис.
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Новые решения в аграрной логистике.
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Средства производства для сельского хозяйства: состояние ведущих секторов.
16 февраля
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Мировые аграрно-продовольственные рынки: состояние и перспективы.
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Российские аграрно-продовольственные рынки: состояние и перспективы (ежегодная презентация «ИКАР»).
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Маржинальность основных растениеводческих культур.
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Кормовая база и положение в животноводстве.
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Государственная поддержка и регулирование аграрного сектора.
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Цифровизация аграрного сектора: координация действий государства и бизнеса.
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Динамика цен на сельскохозяйственную недвижимость и новые банковские продукты.
Среди зарегистрировавшихся участников в формате офлайн ведущие российские и международные диверсифицированные агрохолдинги и независимые сельхозтоваропроизводители (по состоянию на 12 января совокупный земельный банк компаний — участников конференции офлайн составляет порядка 7,7 млн га), поставщики средств производства для сельского хозяйства и агробизнеса, торговые и пищевые компании, инфраструктурные компании, сервисные и консалтинговые компании, инвестиционные и финансовые компании (список доступен на сайте).
Представляем спонсоров конференции:
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золотой спонсор — группа ОЗК;
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золотой спонсор — «Ростсельмаш»;
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спонсор — «Порт Транзит Экспедирование»;
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спонсор — «Коммерциал-Центр», действует с 2005 года на рынке России и сопредельных стран;
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спонсор конференции — компания «Геомир»;
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спонсор — винодельня «Мысхако».
Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства: Интерфакс, Зерно-онлайн, Агроинвестор, Поле.рф и другие аграрные ресурсы.
В течение конференции к услугам участников — аналитики «ИКАР», специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам: зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.
Материалы предыдущих конференций.