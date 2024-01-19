15-я Международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибьюторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления

Регистрация продолжается.



Среди выступающих и участников круглых столов 15 февраля:



Корней Биждов, президент НСА;



Илья Воронков, генеральный директор ГК «Геомир»;



Владимир Коршунов, генеральный директор компании «Инфобис» («Агросигнал»);



Максим Жалнин, генеральный директор компании «Октябрьское»;



Константин Звенигородский, директор по маркетингу и коммерческой работе компании «КАРГИС»;



Наталья Зиборова, основатель онлайн-агентства HrDigitalAgro;



Армен Налбандян, директор компании «Лилиани»;



Сергий Ризанов, генеральный директор компании «Агро Концепция Ризанова»;



Александр Сорокин, генеральный директор ГК «Агроштурман».



16 февраля:



Андрей Разин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации;



Елена Фастова, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации;



Владимир Балтер, первый заместитель генерального директора компании «Росагролизинг»;



Дэн Бассе, президент компании AgResource;



Андрей Бодин, председатель правления Союза сахаропроизводителей России;



Ксения Боломатова, заместитель генерального директора ОЗК;



Фанг Ганг, генеральный секретарь Международной ассоциации подсолнечного масла, генеральный секретарь Ассоциации промышленных масел Китая, директор отделения международной торговли компании Wuchan Zhongla Chemical Group Co;



Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов;



Михаил Копытин, директор по развитию цифровых сервисов компании «Сингента»;



Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России;



Анатолий Михилев, генеральный директор Национального союза селекционеров и семеноводов;



Алексей Павлюченко, директор Департамента цифрового развития и управления информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;



Дмитрий Рылько, генеральный директор компании «ИКАР»;



Сергей Ткаченко, вице-президент по ИТ АФК «Система»;



Алексей Угаров, генеральный директор УК «Продимекс Агро».



Основные темы конференции (список дополняется и уточняется) 15 февраля



Новое в сельхозстраховании.



Цифровизация и искусственный интеллект на службе аграрного сектора: новости компаний.



Кадры в АПК: как преодолеть кризис.



Новые решения в аграрной логистике.



Средства производства для сельского хозяйства: состояние ведущих секторов.



16 февраля



Мировые аграрно-продовольственные рынки: состояние и перспективы.



Российские аграрно-продовольственные рынки: состояние и перспективы (ежегодная презентация «ИКАР»).



Маржинальность основных растениеводческих культур.



Кормовая база и положение в животноводстве.



Государственная поддержка и регулирование аграрного сектора.



Цифровизация аграрного сектора: координация действий государства и бизнеса.



Динамика цен на сельскохозяйственную недвижимость и новые банковские продукты.



Среди зарегистрировавшихся участников в формате офлайн ведущие российские и международные диверсифицированные агрохолдинги и независимые сельхозтоваропроизводители (по состоянию на 12 января совокупный земельный банк компаний — участников конференции офлайн составляет порядка 7,7 млн га), поставщики средств производства для сельского хозяйства и агробизнеса, торговые и пищевые компании, инфраструктурные компании, сервисные и консалтинговые компании, инвестиционные и финансовые компании (список доступен на сайте).



Представляем спонсоров конференции:



Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства: Интерфакс, Зерно-онлайн, Агроинвестор, Поле.рф и другие аграрные ресурсы.



В течение конференции к услугам участников — аналитики «ИКАР», специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам: зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.



Материалы предыдущих конференций.

