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Премия «Агроинвестор года-2023»
Премия «Агроинвестор года-2023»

Новые спикеры, участники, спонсоры и темы аграрной конференции «Где маржа — 2024»

Пресс-релиз конференции

Новые спикеры, участники, спонсоры и темы аграрной конференции «Где маржа — 2024»
Новые спикеры, участники, спонсоры и темы аграрной конференции «Где маржа — 2024»

15-я Международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибьюторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления

Регистрация продолжается.

Среди выступающих и участников круглых столов 15 февраля:

  • Корней Биждов, президент ;

  • Илья Воронков, генеральный директор ГК «Геомир»;

  • Владимир Коршунов, генеральный директор компании «Инфобис» («Агросигнал»);

  • Максим Жалнин, генеральный директор компании «Октябрьское»;

  • Константин Звенигородский, директор по маркетингу и коммерческой работе компании «КАРГИС»;

  • Наталья Зиборова, основатель онлайн-агентства HrDigitalAgro;

  • Армен Налбандян, директор компании «»;

  • Сергий Ризанов, генеральный директор компании «Агро Концепция Ризанова»;

  • Александр Сорокин, генеральный директор ГК «Агроштурман».

16 февраля:

  • Андрей Разин, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации;

  • Елена Фастова, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации;

  • Владимир Балтер, первый заместитель генерального директора компании «»;

  • Дэн Бассе, президент компании AgResource;

  • Андрей Бодин, председатель правления России;

  • Ксения Боломатова, заместитель генерального директора ;

  • Фанг Ганг, генеральный секретарь Международной ассоциации подсолнечного масла, генеральный секретарь Ассоциации промышленных масел Китая, директор отделения международной торговли компании Wuchan Zhongla Chemical Group Co;

  • Юрий Ковалев, генеральный директор ;

  • Михаил Копытин, директор по развитию цифровых сервисов компании «»;

  • Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России;

  • Анатолий Михилев, генеральный директор Национального союза селекционеров и семеноводов;

  • Алексей Павлюченко, директор Департамента цифрового развития и управления информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;

  • Дмитрий Рылько, генеральный директор компании «»;

  • Сергей Ткаченко, вице-президент по ИТ ;

  • Алексей Угаров, генеральный директор УК « Агро».

Основные темы конференции (список дополняется и уточняется) 15 февраля

  • Новое в сельхозстраховании.

  • Цифровизация и искусственный интеллект на службе аграрного сектора: новости компаний.

  • Кадры в АПК: как преодолеть кризис.

  • Новые решения в аграрной логистике.

  • Средства производства для сельского хозяйства: состояние ведущих секторов.

16 февраля

  • Мировые аграрно-продовольственные рынки: состояние и перспективы.

  • Российские аграрно-продовольственные рынки: состояние и перспективы (ежегодная презентация «»).

  • Маржинальность основных растениеводческих культур.

  • Кормовая база и положение в животноводстве.

  • Государственная поддержка и регулирование аграрного сектора.

  • Цифровизация аграрного сектора: координация действий государства и бизнеса.

  • Динамика цен на сельскохозяйственную недвижимость и новые банковские продукты.

Среди зарегистрировавшихся участников в формате офлайн ведущие российские и международные диверсифицированные агрохолдинги и независимые сельхозтоваропроизводители (по состоянию на 12 января совокупный земельный банк компаний — участников конференции офлайн составляет порядка 7,7 млн га), поставщики средств производства для сельского хозяйства и агробизнеса, торговые и пищевые компании, инфраструктурные компании, сервисные и консалтинговые компании, инвестиционные и финансовые компании (список доступен на сайте). 

Представляем спонсоров конференции:

Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства: Интерфакс, Зерно-онлайн, Агроинвестор, Поле.рф и другие аграрные ресурсы.

В течение конференции к услугам участников — аналитики «», специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам: зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей. 

Материалы предыдущих конференций.

«Где маржа — 2024» 

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