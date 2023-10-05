Минсельхоз определит объемы квот на импорт семян к концу года

Постановление о квотировании импорта семян вступило в силу 1 октября Pixabay

Минсельхоз планирует определить объемы квот на импорт семян и составить список компаний-поставщиков на 2024 год до конца текущего года, сообщила пресс-служба министерства. Постановление о квотировании импорта семян вступило в силу 1 октября, количественные ограничения на ввоз коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Окончательные параметры будут определены на основе потребностей рынка и внутреннего производства семян, а также с учетом плана по локализации производства у поставщика на территории страны. коснутся следующих культур:



Минсельхоз напоминает, что одной из важных задач является локализация производства семян в России. В мае правительство утвердило правила локализации производства семян, которые помогут снизить риск потери компетенции в области селекции и семеноводства ключевых сельскохозяйственных культур и преодолеть технологическую зависимость от импорта. Российские организации с иностранным участием должны представить планы по организации локализации производства семян до 1 марта каждого года.



Независимый эксперт — аналитик рынка семян Сергей Платонов сказал «Агроинвестору», что квотирование импорта — это действенный механизм принуждения иностранных компаний к локализации. «Минсельхоз волен определять квоту на ввоз семян для конкретной компании в зависимости от того, насколько ведомству понравится план локализации этой компании. Особенно — в части передачи генетического материала, — говорит он. — Однако никто из иностранцев современную генетику передавать не спешит. Никто не будет почти даром отдавать свои селекционные достижения, на создание которых потрачены миллиарды долларов».



В таком случае Минсельхоз будет вынужден отказывать иностранным компаниям в квотах или ограничивать их размер, «гибко регулировать объемы квот по мере увеличения внутреннего производства», считает Платонов. При этом решения будут основываться на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, оценке потребности внутреннего рынка в семенах по каждой конкретной культуре. По его мнению, проблема заключается в том, что любая модель, связанная с гибким регулированием объемов ввозимых семян, основанная на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, а также оценке потребности внутреннего рынка, работать не будет.



«Прежде чем семена поставить, их нужно посеять весной, чтобы осенью собрать урожай размноженных семян в предварительно законтрактованных для продажи объемах. А Минсельхоз собирается определять потребность в ввозе семян только осенью. В государствах — основных поставщиках семян в Россию, производство семян представляет собой высокотехнологичный и дорогостоящий процесс, — рассуждает Платонов. — Поэтому объемы производства, в том числе на экспорт, осуществляются в соответствии с долгосрочными производственными планами. Создание запасов семян, не подлежащих запланированной реализации, как правило, не практикуется».



Он также считает, что введение режима квотирования с ежегодно изменяемым объемом квот неприемлемо для иностранных партнеров — они сразу сократят производство для экспорта в Россию до уровня минимально возможной рентабельности, а не будут гибко реагировать на изменения объемов российского потребления. Он считает, что семена нельзя произвести в нужном объеме, не зная квоты на следующий год. «Данное обстоятельство чревато серьезной угрозой возникновения внезапного и трудно демпфируемого дефицита семян в стране-импортере даже с учетом присутствия на рынке этой страны достаточно большого количества иностранных компаний», — говорит Платонов.



Между тем, пресс-служба Национального семенного альянса сообщила, что в ходе агропромышленной выставки «Золотая осень — 2023» было подписано соглашение с Национальным союзом селекционеров и семеноводов. Его цель — создание условий устойчивого развития селекции и семеноводства в России. Такое сотрудничество позволит объединить усилия и опыт двух крупных организаций в области селекции и семеноводства, что будет способствовать созданию эффективных механизмов защиты интересов отечественных производителей и развитию отрасли в целом.



Кроме того, на выставке прошел круглый стол, посвященный проблемам отечественной селекции и семеноводства. В ходе обсуждения, в частности, были выявлены ключевые характеристики гибридов подсолнечника, которые определяют их качество, сообщила пресс-службе компании Ruseed. Это урожайность, устойчивость к гербицидам, устойчивость к заразихе, химический состав масла и устойчивость к грибковым заболеваниям. Чтобы достичь импортонезависимости и обеспечить продовольственную безопасность, необходимо сосредоточиться на улучшении качества семян, участии государства в развитии отрасли и правильном маркетинге, отмечает компания.



Отечественная селекция по большинству культур достигает успехов благодаря госрегулированию, подчеркнул управляющий партнер Ruseed Марк Гехт. Важную роль, по его мнению, сыграет постановление о локализации производства семян. Хотя иностранные компании считают новые ограничения слишком жесткими и не хотят локализоваться на территории России, аналогичные меры уже давно были приняты в государствах с развитой экономикой, которые защищают интересы своих производителей и потребителей семян путем жесткого законодательного регулирования рынка, подчеркнул он. Российский рынок очень интересен иностранным компаниям, они его не покинут, уверен Гехт, поэтому Ruseed ставит перед собой задачу убедить потребителей в надежности и эффективности отечественных семян, в частности, сейчас компания инвестирует в научные исследования, создание инфраструктуры.



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