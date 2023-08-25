«Русид» инвестирует 3 млрд рублей в расширение селекции и семеноводства

Компания занимается селекцией и семеноводством масличных культур и кукурузы Pixabay

Семеноводческая компания «Русид» планирует вложить около 3 млрд руб. в масштабирование своей деятельности и создание необходимой инфраструктуры. Компания занимается селекцией и семеноводством масличных культур и кукурузы. Планируется инвестировать 1,5 млрд руб. в создание селекционно-семеноводческого и тепличного комплексов, еще 1,5 млрд руб. — в производство гибридов кукурузы и подсолнечника, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Русид». В компании не ответили на запрос «Агроинвестора».



Компания планирует завершить создание селекционно-семеноводческого центра в республике Адыгея к декабрю 2023 года и тепличного и фитотронного комплекса к марту 2024-го. За последние годы «Русид» провела испытания гибридов в различных климатических зонах, сейчас в коммерческой деятельности задействовано 10 гибридов и сортов подсолнечника. Вместе с Всероссийским НИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта планируется выпуск обновленной линейки гибридов масличного подсолнечника.



Управляющий партнер компании Марк Гехт считает, что сейчас есть все условия для активного импортозамещения в сфере селекции и семеноводства. Он уверен, что уже в 2024 году Россия сможет полностью обеспечить себя семенным материалом. В последние 10 лет площадь участков для производства гибридных семян подсолнечника в России не превышала 10-15 тыс. га. Однако ситуация изменилась в 2022 году, когда иностранные компании столкнулись с ограничениями на ввоз готовой продукции. Они заложили около 20 тыс. га участков размножения гибридов подсолнечника в России. Отечественные производители также видят перспективы и уже размножают свои гибриды на площади, сопоставимой с иностранными игроками.



Созданный в этом году Национальный селекционно-семеноводческий консорциум позволил сократить разрыв между конечными потребителями и наукой. Селекционеры активно взаимодействуют с компаниями «Био-тон» и «Эфко», готовят для них селекционные решения, а компании участвуют в испытаниях гибридов. Так, на землях «Био-тона» в 2023 году проводится испытание гибридов производства «Русид» на площади более 20 тыс. га, и предварительные осмотры посевов позволяют говорить о хороших результатах опытов, рассказал Гехт «Интерфаксу».



Независимый эксперт — аналитик рынка семян Сергей Платонов оценивает план «Русид» по инвестициям как скромные. «Западные компании вкладывают в разы больше в строительство в России простых семенных заводов, не говоря уже о селекционных станциях. Инвестиции в семеноводство окупаются быстро и почти всегда, в селекцию — медленно и далеко не всегда, — рассуждает он. — В данном случае мы видим попытку компании воспользоваться поддержкой государства как в части возмещения половины затрат на строительство селекционных центров, так и в части антирыночного устранения зарубежных конкурентов путем введения нормативно-правовых ограничений их деятельности на российском рынке». Речь, в частности, идет о правилах локализации производства семян на территории России, а также планах квотирования импорта.



По мнению Платонова, «эти ограничения будут малоэффективными и продлятся недолго, именно поэтому ни одна зарубежная компания не намерена покидать российский рынок». «При этом возможности государства по финансированию отечественной селекции и семеноводства становятся все более скромными. Я прогнозирую кратковременное и незначительное повышения спроса на семена отечественной селекции, которое может позволить в какой-то мере окупить инвестиции компании в семеноводство», — сказал он.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что импорт семян в Россию важно сохранить, так как это создает конкурентную среду. При отсутствии импорта, по его мнению, на рынке образуется монополия отечественных производителей, которая приведет к росту цен и снижению требований к качеству.



Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов ранее рассказывал, что в этом году в мониторинге Россельхозцентра находятся 4,6 тыс. делянок общей площадью 361 тыс. га, на которых выращиваются семена для посева на следующий год, в том числе 321 тыс. га — это отечественные семена. Необходимо стимулировать бизнес инвестировать в научные исследования в семеноводстве, отмечал чиновник в ходе международной выставки «МинводыАгро». Для поддержки отрасли Минсельхоз увеличил субсидии на строительство селекционных семеноводческих центров. Инициатор проекта по развитию семеноводства в регионе может вернуть за счет субсидии половину затрат на проекты. Это создает серьезный стимул для развития отрасли и обеспечения продовольственной независимости страны, добавил Некрасов.



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