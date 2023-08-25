Забайкальский племзавод «Комсомолец» сменил владельца

Примерно 90% выручки «Комсомольца» приходится на экспортные продажи В. Бычков

Структура фонда прямых инвестиций «Сигнет-Инвестиции1» закрыла сделку по покупке крупнейшего в Забайкалье собственника сельхозземель — «Племзавода “Комсомолец”», выкупив у Валерия и Ивана Нагелей 100% акций агрохолдинга. Земельный банк компании составляет 193 тыс. га. «После сделки фонд должен войти в число тридцати крупнейших владельцев сельхозземель в стране. Его земельный банк составит около 233 тыс. га. В фонде появятся новые направления деятельности, расширится ассортимент продукции и география деятельности, в том числе внешнеэкономическая», — сообщили «Агроинвестору» в фонде.



По словам руководителя сельскохозяйственного направления фонда «Сигнет-Инвестиции1» Григория Сметанина, стратегия фонда заключается в инвестициях в активы с большим потенциалом, и покупка «Комсомольца» соответствует этим целям. «У нас хорошие позиции в выращивании ряда сельхозкультур, а с покупкой “Комсомольца” мы их дополняем не только значительными объемами масличных, но и экспортными возможностями, ориентированными на рынок Китая», — сказал он. По словам Сметанина, фонд уже финансирует текущую операционную деятельность «Комсомольца» и активно включились в управление компанией.



Бывший совладелец «Комсомольца» Валерий Нагель говорит, что консолидация с «Сигнет-Инвестиции1» — фонда с большими планами и возможностями — даст сильный импульс развитию агрохолдинга и сделает его первоклассным активом. «У фонда успешный опыт инвестиций и управления компаниями в разных регионах. Будущее “Комсомольца” выглядит многообещающим. Хозяйство должно стать важным фактором роста аграрной отрасли Забайкалья и Дальнего Востока», — считает он.



Кроме «Комсомольца» в состав аграрного холдинга фонда входят группа «Иррико» (Ставропольский край, производитель картофеля и овощей, особенно ранних и специальных сортов, сахарной кукурузы и др. с одним из самых больших единых кластеров земель под орошением в стране), холдинг «Яхрома» (компании «Мосагрофуд-Д» и «Тамбовагрофуд») и торговый дом, работающий в том числе на экспорт.



Директор племзавода «Комсомолец» Сергей Гурулев ранее говорил «Агроинвестору», что потенциал сельского хозяйства в Забайкалье всегда оценивался высоко. По его словам, главная причина интереса к региону — его почва, богатая гумусом — этот показатель серьезно влияет на урожайность. К рискам растениеводства в регионе Гурулев относит климат — суровую и малоснежную зиму, жаркое лето с засушливыми периодами или дождями. Но перепады температур при грамотном подходе посевам не грозят, уверен руководитель.



Главная агрокультура в севообороте племзавода «Комсомолец» — рапс. Также возделываются другие масличные и зерновые. В 2023 году компания посеяла 4,9 тыс. га рапса, 4,4 тыс. га льна-кудряша, 1,2 тыс. га пшеницы твердых сортов, 8 тыс. га овса, 4 тыс. га гречихи, под экспериментальные агрокультуры (соя и прочие) было отдано 160 га. По словам Гурулева, важное преимущество для аграриев региона — географическая близость Забайкалья к странам Азии. «Комсомолец» выгодно продает продукцию в Китай и выходит на другие азиатские рынки. Примерно 90% выручки приходится на экспортные продажи, оценивает Гурулев.



Прошлый год «Комсомолец» завершил с убытками в 104,82 млн руб. при выручке в 586,45 млн руб. «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность агрохолдинга пишет, что в 2022 году сложные погодные условия привели к переносу уборочной кампании и нарушениям отгрузок покупателям, бизнес осложнили повышенные пошлины на экспорт рапса и рост себестоимости производства из-за санкций.



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