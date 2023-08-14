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Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Это связано с большими переходящими запасами и активным спросом стран Ближнего Востока и Северной Африки

| Агроинвестор |

Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы
Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы

() повысила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24. Согласно обзору за август, он составит 48 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем прогнозировалось в июле. Прогноз производства остался без изменений — 85 млн т без учета Крыма, переходящие остатки — 11,4 млн т (минус 1 млн т). Рост отгрузок на внешние рынки аналитики объясняют большими переходящими запасами в сочетании с активным спросом со стороны Ближнего Востока и Северной Африки. 

Экспорт фуражного зерна, по оценкам составит 9 млн т (как и в прошлом обзоре) при производстве 39,4 млн т (42,25 млн т), кукурузы — 4,2 млн т (соответствует прогнозу за июль, но меньше прошлогоднего показателя на 1,2 млн т), ее урожай — 14,6 млн т, что на 1,7 млн т меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Экспорт ячменя ожидает на уровне 4,6 млн т (соответствует прогнозу за июль), производство — 19,1 млн т (19,6 млн т). 

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут считает, что прогноз по пшенице занижен: скорее всего, ее урожай составит 88 млн т (с учетом Крыма, который США не считают российской территорией). Исходя из объема в 88 млн т прогноз экспорта пшеницы, особенно с учетом переходящих запасов, может быть выше на 3-3,5 млн т по сравнению с нынешним прогнозом, считает эксперт.

Снижение производства и экспорта кукурузы в этом сезоне связано с погодой. По словам Корбута, на Юге и в Поволжье очень высокие температуры, что неблагоприятно для кукурузы и подсолнечника. Тем не менее, экспорт кукурузы в сезоне-2023/24 может составить 4,5 млн т, хотя урожай, скорее всего, окажется ниже прошлогоднего. «Но загадывать рано <...>. Мы не знаем, насколько сельхозпроизводителями были упрощены технологии из-за нехватки средств; нет ясности, как повлияет погода — на отдельные хозяйства и районы или на регионы в целом», — прокомментировал «» Корбут. 

В начале прошлой недели свой прогноз по урожаю пересмотрел (), повысив его со 134,5 млн т до 137 млн т, в том числе пшеницы — с 86,5 млн т до 88 млн т. Экспортный потенциал при таком урожае оценивает в 58,5 млн т, включая 46 млн т пшеницы, предыдущий прогноз предполагал объем вывоза на уровне 55,5 млн т зерна, в том числе 44 млн т пшеницы. Позже скорректировал прогноз урожая аналитический центр «»: по пшенице — плюс 3,2 млн т (до 88,7 млн т), валовой сбор зерна в целом может составить 137,2 млн т. При этом России сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. Экспортный потенциал в сезоне-2023/24 ведомство оценивает в 55 млн т.

В то же время дожди на юго-западе ЦФО будут замедлять уборку пшеницы и влиять на качество, хотя и улучшат условия для роста кукурузы и сои, сообщает аналитический центр «», на который ссылается пoлe.рф. Сухая погода на востоке Центра и в Поволжье ускорит уборку, однако ухудшит условия для кукурузы в регионах с низкими запасами влаги. Дожди пополнят влагозапасы в Сибири и на Урале, но уже существенно не повысят потенциал урожайности зерновых.

По данным аналитического центра «», экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре растут: плюс $5/т до $248/т (FOB). Цены на пшеницу (12,5% протеина) в глубоководных портах на прошлой неделе увеличились до 16,7—16,8 тыс. руб./т (без НДС, плюс 300 руб. к предыдущей неделе). При этом на малой воде цены снизились до 14,5-14,7 тыс. руб./т (минус 150 руб.) на фоне действующих ограничений по проходу под Крымским мостом. В прошлом году цены составляли 14,85 тыс. руб./т на глубокой воде и 13,75 тыс. руб. на малой.

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