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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

С начала сезона ОЗК поставила в Африку более 100 тысяч тонн зерна

Это одно из приоритетных направлений экспорта компании

| Агроинвестор |

Доля Африки в общемировой торговле зерном составляет около 20%
Доля Африки в общемировой торговле зерном составляет около 20%

В этом сезоне » () поставила в страны Африки более 100 тыс. т зерна. Это одно из приоритетных направлений экспорта российских зерновых в целом и в частности, говорится в сообщении компании. В частности, входит в пятерку крупнейших российских поставщиков пшеницы в Египет: за последние четыре сезона группа отгрузила туда в сумме свыше 2,4 млн т. Кроме того, поставляет зерно в Кению, Ливию, Мозамбик, Нигерию, Сенегал, Судан, Танзанию, Уганду, ЮАР и другие африканские страны.

В ходе дискуссии, прошедшей в рамках форума Россия — Африка, заместитель гендиректора Ксения Боломатова рассказала, что ранее со всеми странами Африки кроме Египта компания работала через международных трейдеров. «Изменившаяся геополитическая ситуация стала прекрасным стимулом для выстраивания прямого диалога. И сейчас мы имеем возможность предложить нашим партнерам с Африканского континента индивидуальный подход, можем обсудить с ними их потребности по объему и качеству зерна, метод и способы оплаты», — отметила Боломатова.

В ходе форума делегация провела ряд двусторонних переговоров с представителями различных стран континента, в том числе Ганы, Зимбабве, Ливии, Мадагаскара, Танзании, Туниса, а также с руководством Африканского экспортно-импортного банка, сообщает компания. Основное внимание уделялось вопросам возможностей и условий поставок российских зерновых, а также выстраивания финансовой и транспортной логистики.

Сейчас доля Африки в общемировой торговле зерном составляет около 20%. В сезоне-2022/23 страны Африканского континента суммарно импортировали более 54 млн т пшеницы (с учетом муки в пересчете на зерно), в новом сельхозгоду, как прогнозируется, объем закупок может увеличиться до 58 млн т. Россия в 2022 календарном году поставила в Африку 11,5 млн т зерна, за первые полгода 2023-го — почти 10 млн т, приводил данные на пленарном заседании форума президент Владимир Путин. «И это несмотря на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей», — подчеркивал он.

По словам главы государства, после приостановки «зерновой сделки» Россия может заместить зерно из Украины как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. В частности, в ближайшие три-четыре месяца Россия готова безвозмездно поставить странам Африки — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее — по 25-50 тыс. т зерна, в том числе обеспечить бесплатную доставку продукции потребителям.

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре сообщил РИА «Новости», что Россия отправила зерно в это государство еще до официального заявления о безвозмездных поставках. По его словам, оно должно быть в пути. Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что представители африканских стран приехали на саммит не ради «даров», а для обсуждения российско-украинского конфликта, в том числе лидеров стран Африки волнует вопрос «зерновой сделки», рассказал он на встрече с Владимиром Путиным. Министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте сказал РИА «Новости», что страна «не может попрошайничать» и «не просит даров», она готова покупать российские удобрения и зерно, если от России поступит такое предложение.

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