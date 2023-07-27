Россия бесплатно поставит зерно наиболее нуждающимся странам Африки

За первое полугодие экспорт российского зерна в Африку составил почти 10 млн тонн wikimedia.org

В ближайшие три-четыре месяца Россия готова безвозмездно поставить странам Африки — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее — по 25-50 тыс. т зерна, в том числе обеспечить бесплатную доставку продукции потребителям. Об этом президент Владимир Путин сказал на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.



По словам президента, в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10% и составила $6,7 млрд, а в январе-июне текущего года она увеличилась на рекордные 60%. «Зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 млн т, а только за первые шесть месяцев этого года — почти уже 10 млн т, — отметил Путин (цитата по стенограмме на сайте Кремля). — И это несмотря на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей».



В целом по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд, и этот показатель можно «радикально увеличить», уверен глава государства. Так, за первое полугодие 2023-го объем экспортно-импортных операций со странами Африки вырос более чем на треть. В структуре товарооборота свыше 50% российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие, привел данные Путин.



«Понимаем, какое значение имеет бесперебойное снабжение африканских стран продуктами питания — это важно для социально-экономического развития и для поддержания политической стабильности, — сказал Путин. — Поэтому всегда уделяем и будем уделять особое внимание поставкам африканским друзьям пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур, в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии Продовольственной программы ООН». При этом он напомнил, что страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, но в то же время «лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке».



Этот подход, по словам главы государства, особенно четко проявился при реализации «зерновой сделки», целью которой изначально было обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе в Африке. Почти за год реализации сделки из Украины было вывезено около 32,8 млн т продовольствия, однако свыше 70% этого объема поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, подчеркнул президент. «На долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других, пришлось менее 3% от общего объема: меньше 1 млн т», — добавил Путин. Также он рассказал, что из 262 тыс. т российских минеральных удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии — 20 тыс. т в Малави и 34 тыс. т в Кению хотя речь шла о гуманитарных поставках, на которые санкции не должны распространяться.



Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, страна вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции, подчеркнул Путин. «Наша страна будет и далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы, — заверил он.



Также, по словам Путина, Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении передовых технологий. «Мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия», — отметил президент.



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