Экспортный потенциал ИКАР оценивает в 58,5 млн тонн, включая 46 млн тонн пшеницы Д. Гришкин

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая зерна в этом сезоне со 132 млн т до 134,5 млн т в базовом сценарии, в том числе пшеницы — с 86 млн т до 86,5 млн т. Согласно стрессовому сценарию, валовой сбор зерна может составить 123,5 млн т (118 млн т в предыдущем прогнозе), включая 79 млн т пшеницы (78 млн т), следует из презентации гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, которую он представил в ходе конференции «Где маржа». При этом, по словам эксперта, не исключено, что по пшенице прогноз может вернуться на уровень 86 млн т. Валовой сбор ячменя, по прогнозу ИКАР, может составить 19 млн т, кукурузы — 15,4 млн т.



Экспортный потенциал при таком урожае ИКАР оценивает в 58,5 млн т, включая 46 млн т пшеницы, предыдущий прогноз предполагал объем вывоза на уровне 55,5 млн т зерна, в том числе 44 млн т пшеницы. Таким образом, в этом сезоне Россия может выдать еще один грандиозный объем экспорта, резюмировал Рылько, уточнив, что не исключает пересмотра прогноза экспорта в сторону увеличения.



Экспорт пшеницы из регионов Юга и Северного Кавказа в новом сезоне может составить 32,4 млн т — примерно на уровне 2022/23-го, когда было вывезено 32,5 млн т, следует из презентации ИКАР. Регионы Центра могут поставить на внешние рынки 6,4 млн т пшеницы (7 млн т), Приволжье — 4,5 млн т (5 млн т), Урал — 0,7 млн т (0,8 млн т), Сибирь — 1,8 млн т (2,6 млн т).



При этом, благодаря тому, что в последние четыре месяца сезона-2022/23 обновлялись месячные рекорды отгрузок зерна и пшеницы на внешние рынки, переходящие запасы оказались не настолько огромными, как ожидалось ранее. В целом по зерну ИКАР оценивает их на уровне 21,3 млн т, включая 17 млн т пшеницы. По итогам 2023/24 сельхозгода запасы могут снизиться до 14,3 млн т и 11,4 млн т соответственно, то есть мы вернемся к более-менее нормальным переходящим запасам, оценил Рылько.



Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. Экспортный потенциал в сезоне-2023/24 ведомство оценивает в 55 млн т. Сейчас в стране собрано около 21 млн т зерна, сообщил накануне глава ведомства Дмитрий Патрушев.



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