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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

ИКАР повысил прогноз урожая зерна

Валовой сбор может составить 134,5 млн тонн

| Агроинвестор |

Экспортный потенциал ИКАР оценивает в 58,5 млн тонн, включая 46 млн тонн пшеницы
Экспортный потенциал ИКАР оценивает в 58,5 млн тонн, включая 46 млн тонн пшеницы

() повысил прогноз урожая зерна в этом сезоне со 132 млн т до 134,5 млн т в базовом сценарии, в том числе пшеницы — с 86 млн т до 86,5 млн т. Согласно стрессовому сценарию, валовой сбор зерна может составить 123,5 млн т (118 млн т в предыдущем прогнозе), включая 79 млн т пшеницы (78 млн т), следует из презентации гендиректора Дмитрия Рылько, которую он представил в ходе конференции «Где маржа». При этом, по словам эксперта, не исключено, что по пшенице прогноз может вернуться на уровень 86 млн т. Валовой сбор ячменя, по прогнозу , может составить 19 млн т, кукурузы — 15,4 млн т.

Экспортный потенциал при таком урожае оценивает в 58,5 млн т, включая 46 млн т пшеницы, предыдущий прогноз предполагал объем вывоза на уровне 55,5 млн т зерна, в том числе 44 млн т пшеницы. Таким образом, в этом сезоне Россия может выдать еще один грандиозный объем экспорта, резюмировал Рылько, уточнив, что не исключает пересмотра прогноза экспорта в сторону увеличения.

Экспорт пшеницы из регионов Юга и Северного Кавказа в новом сезоне может составить 32,4 млн т — примерно на уровне 2022/23-го, когда было вывезено 32,5 млн т, следует из презентации  . Регионы Центра могут поставить на внешние рынки 6,4 млн т пшеницы (7 млн т), Приволжье — 4,5 млн т (5 млн т), Урал — 0,7 млн т (0,8 млн т), Сибирь — 1,8 млн т (2,6 млн т).

При этом, благодаря тому, что в последние четыре месяца сезона-2022/23 обновлялись месячные рекорды отгрузок зерна и пшеницы на внешние рынки, переходящие запасы оказались не настолько огромными, как ожидалось ранее. В целом по зерну оценивает их на уровне 21,3 млн т, включая 17 млн т пшеницы. По итогам 2023/24 сельхозгода запасы могут снизиться до 14,3 млн т и 11,4 млн т соответственно, то есть мы вернемся к более-менее нормальным переходящим запасам, оценил Рылько.

сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы. Экспортный потенциал в сезоне-2023/24 ведомство оценивает в 55 млн т. Сейчас в стране собрано около 21 млн т зерна, сообщил накануне глава ведомства Дмитрий Патрушев.

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