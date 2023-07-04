РЗС: урожай зерна может достигнуть 140 млн тонн

Уборка зерновых в этом году идет опережающими темпами Pixabay

В этом году урожай зерна в России может составить 130-140 млн т, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, пишет «Интерфакс». По его словам, ожидать нового рекорда не стоит: урожайность уже на 10-12% меньше, чем в прошлом году, однако и такого объема хватит как для обеспечения внутренних потребностей, так и поставок на внешние рынки. По словам Злочевского, в завершившемся сезоне объем вывоза составил «никак не меньше 57 млн т», что стало новым рекордом. Экспортный потенциал в сезоне-2023/24 он оценивает минимум в 55 млн т.



Важным условием для реализации этого прогноза является стабильная экспортная конъюнктура, которая будет поддерживать темп отгрузок, отметил глава РЗС, пишет «Прайм». Кроме того, рост поставок в сезоне-2022/23 обеспечивало ослабление рубля. «Мы не видим резонов для сокращения темпов отгрузки, ну а дальше может вступить в силу ограничение в виде квоты», — добавил Злочевский.



При этом глава РЗС считает, что «категорически нельзя» продлевать «зерновую сделку», поскольку она «наносит ущерб России, нашей экономике и нашим зерновым поставкам», цитирует его РИА «Новости». Отсутствие сделки не несет никаких рисков для мирового снабжения, подчеркнул он, приведя в пример запрет некоторых стран Евросоюза ввозить украинское зерно на свою территорию, который в целом никак не отразился на ситуации с ценами на продовольствие в мире. «Мир как-нибудь заметил это падение? А оно ведь де-факто состоялось. И что тогда обсуждать прекращение “зерновой сделки”?», — заметил Злочевский.



Уборка зерновых в этом году началась раньше, чем в прошлом, и идет опережающими темпами, обратил внимание Злочевский. «Это связано с тем, что весна была ранняя, — цитирует его «Интерфакс». — Но урожайность показывает на той же Кубани снижение примерно на 10 ц/га. Это уже результат падения технического уровня отрасли. Автоматом это будет сказываться и в дальнейшем».



Между тем, на урожай традиционно могут повлиять и погодные факторы. Так, в Новосибирской области на региональном уровне введен режим ЧС из-за почвенной засухи, сообщает ТАСС. Площадь пострадавших посевов оценивается в 234 тыс. га, ранее режим ЧС действовал в отдельных районах области.



Также из-за почвенной засухи введен режим ЧС в Удмуртии. Погодные условия в мае-июне отрицательно повлияли на вегетацию агрокультур. В регионе установилась сухая погода, а осадки носят локальный характер, из-за чего существенно снизились запасы продуктивной влаги в почве. Из-за этого ожидается значительный недобор грубых, сочных и концентрированных кормов, складывается критическая ситуация в уборке урожая, пишет «Коммерсантъ».



На этой неделе ввести режим ЧС планируют в Татарстане: в республике наблюдается почвенная и атмосферная засуха. В июне в регионе при норме 60 мм осадков в среднем выпало всего 15 мм. Из-за погодных условий валовой сбор зерна может сократиться с 5,2 млн т в 2022 году до 3,7-3,8 млн т в этом. При этом переходящие остатки зерна в республике оцениваются более чем в 1 млн т, тогда как обычно они составляют 200-300 тыс. т, сообщает «Татар-Информ».



Злочевский полагает, что засуха в отдельных регионах Поволжья не скажется на показателях урожая, тем более что общая ситуация по стране некритична, приводит его слова «Бизнес-online». «Пока нет глобальной засухи, засушливые явления наблюдаются только в отдельных регионах», — уточнил он.



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