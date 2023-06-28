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Внутренние цены на пшеницу выросли до мартовского уровня

Это связано с высоким спросом со стороны экспортеров

| Агроинвестор |

Отгрузки пшеницы из России на экспорт за период с 1 по 27 июня составили 3,76 млн тонн
Отгрузки пшеницы из России на экспорт за период с 1 по 27 июня составили 3,76 млн тонн

Средние цены на пшеницу 4-го класса в России к 21 июня выросли на 825 руб. и достигли отметки в 10,8 тыс. руб. за тонну, сообщил аналитический центр «», отметив, что это самый высокий уровень с марта 2023 года. Это связано с высоким спросом со стороны экспортеров, поясняют аналитики.

Объем заключенных контрактов на продажу пшеницы, по данным Национальной товарной биржи, на 27 июня составил 2,3 млн т. За период с начала июня цена российской пшеницы с протеином 12,5% FOB выросла на $7,5 до $232/т, а закупочные цены на пшеницу в глубоководных портах увеличились на 1,3 тыс. руб./т до 14,7 тыс. руб./т. Учитывая укрепление мировых цен и высокую маржинальность экспортных продаж, «» ожидает дальнейшего повышения внутренних цен на пшеницу.

Мониторинг аналитической компании «» показал ускорение роста цен на пшеницу в России на минувшей неделе, пишет «Интерфакс». Так, пшеница 3-го класса подорожала на 550 руб. в Центре страны, достигнув 11,8 тыс. руб./т (EXW Европейская Россия, с НДС). Цены на пшеницу 4-го класса также выросли, особенно на Юге — на 750 руб. до 13,75 тыс. руб./т.

Гендиректор компании-экспортера холдинга «Доставка Морем» Наталья Тугалева напоминает, что по зерновым культурам, в частности пшенице, по итогам сезона будут значительные переходящие остатки, что может влиять на цены, однако нужно учитывать, что в этом году корректировки по урожайности внесут погодные условия. «Являясь экспортерами, мы рассчитываем ценообразование от цены FOB. Для большинства игроков это сравнительно одинаковая величина, так как рынок регулирует сам себя, — сказала она «». — Мы как экспортеры используем сервисный подход к работе. Многое зависит от пожелания клиентов, поэтому мы можем работать с любым равновесным положением рынка по цене».

Отгрузки пшеницы из России на экспорт за период с 1 по 27 июня составили 3,76 млн т, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга (). Как пояснила «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, рост отгрузок связан с ожиданием сокращения урожая в этом году и возможным повышением цен в условиях снижения предложения. 

В целом за неполный месяц экспорт зерна составил 4,54 млн т, что в 2,5 раза больше, чем год назад. География поставок также расширилась, среди основных импортеров российской пшеницы — Египет, Турция, Бразилия, Бангладеш и Саудовская Аравия. Рост отгрузок наблюдается также в другие страны, которые год назад не входили в число покупателей российского зерна.

Между тем, европейское агентство MARS сообщает, что благоприятные погодные условия на большей части Европейской части России поддерживают хороший прогноз урожайности озимых зерновых культур. Однако в более восточных районах страны неблагоприятные условия негативно повлияли на урожайность яровых зерновых. Посевы озимых также сократились из-за дефицита осадков в некоторых регионах и их избытка в других, а также повреждений от мороза в Приволжском федеральном округе. 

В целом валовой сбор мягкой пшеницы и ячменя в России будет выше среднего, хотя и значительно ниже прошлогодних рекордов, считает MARS. Посевная кампания кукурузы на зерно прошла хорошо, а условия для роста и раннего развития посевов были благоприятными. По прогнозу аналитиков, урожай пшеницы может составить около 86,7 млн т, ячменя — 20,4 млн т, кукурузы — 15,2 млн т.

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