Внутренние цены на пшеницу начали расти

Приближение уборочной кампании при наличии высоких запасов является сдерживающим фактором для повышения цен М. Стулов

Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе укреплялся, сообщает пoле.pф со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». На Юге цены выросли на 250 руб. до 11,8-12,1 тыс. руб. В Центре — на 100 руб. до 8,9-9,4 тыс. руб., в Сибири — на 250 руб. до 9-10,7 тыс. руб. за тонну. В Поволжье стоимость пшеницы осталась без изменений 9,5-10,2 тыс. руб. за тонну.



Цены на пшеницу с протеином12,5% в глубоководных портах после резкого роста на фоне пересмотра формулы расчета экспортной пошлины скорректировались с 14-14,5 тыс. руб./т до 13,6-14 тыс. руб. за тонну без НДС, на малой воде остались без изменений — на уровне 12,4-12,5 тыс. руб. за тонну. В прошлом году в это время цены на глубокой воде составляли 15,3 тыс. руб., на малой — 14,6 тыс. руб. за тонну, сравнивают аналитики.



Перспективы дальнейшего роста закупочных цены в глубоководных портах еще не исчерпаны, пишет пoлe.рф. На фоне снижения экспортной пошлины (с 15 по 20 июня она составит 2629,6 руб. за тонну пшеницы против 2856,3 руб. неделей ранее), а также нового витка девальвации рубля (выше 82 руб. за доллар на торгах 9 июня) есть основания ожидать преодоления психологической отметки в 14 тыс. руб. за тонну без НДС в ближайшие одну-две недели. Вместе с тем, приближение уборочной кампании и поступления на рынок нового урожая при наличии высоких запасов является сдерживающим фактором для повышения цен.



На мировом рынке также сохраняется давление на цены из-за высоких запасов зерна. Так, Минсельхоз США в июньском отчете повысил прогноз конечных остатков пшеницы в сезоне-2023/24 с 264,3 млн т до 270,7 млн т. По итогам текущего сезона они оцениваются в 266,7 млн т. Запасы кукурузы с 297,6 млн т по итогам этого сезона до 314 млн т в следующем.



Биржевой рынок пшеницы активно рос в начале прошлой недели, реагируя на новость о разрушении плотины Каховской ГЭС, но затем потерял часть роста, отметили аналитики «Русагротранса». Разрушение плотины, вероятно, нанесет значительный ущерб сельскому хозяйству, но в основном пострадают культуры на орошении, к которым зерновые (кроме небольшой части посевов кукурузы) не относятся. Существенным фундаментальным фактором поддержки цен становится сухая погода на севере Европы и востоке Румынии, а также влияющие на качество и объем урожая пшеницы затяжные ливни в Китае. Кроме того, среди факторов, ведущих к повышению цен, аналитики отмечают возможный пересмотр «зерновой сделки» и ограничения на экспорт из портов Украины.



Как ранее писал «Агроинвестор», Минсельхоз рекомендовал российским экспортерам зерна не продавать пшеницу на внешнем рынке дешевле $240/т. Инициатива была связана с низкой стоимостью зерна на внутреннем рынке: к концу мая цены на пшеницу 4-го класса составляли в среднем 9925 руб./т — на 33,6% меньше, чем год назад.



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