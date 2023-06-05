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Экспорт пшеницы в июне может обновить рекорд

Однако поставки будут ниже, чем в мае

| Агроинвестор |

Внутренний рынок пшеницы малоактивен в ожидании резкого снижения экспортной пошлины
Внутренний рынок пшеницы малоактивен в ожидании резкого снижения экспортной пошлины

Экспорт пшеницы из России в июне может достигнуть рекордных 2,8-3 млн т на фоне нереализованного спроса в мае, прогнозирует аналитический центр «», на материалы которого ссылается пoлe.рф. В мае объем вывоза с учетом поставок в ЕАЭС составил 4,16 млн т, что ниже предыдущей оценки в 4,28 млн т: сказалось сокращение отгрузок в порту Кавказ и на терминале КСК в последнюю неделю месяца. Ранее аналитики оценивали, что в июне на внешние рынки может быть поставлено 2,6-2,8 млн т пшеницы, что также стало бы рекордом. Предыдущий максимум для этого месяца был зафиксирован в 2018 году, когда экспорт составил 2,77 млн т.

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне-июле снизились до $225-230 за тонну (минус $10,5). Цены предложений опустились на $20 до $240 за тонну. Цена на американскую пшеницу уменьшилась до $246 за тонну (минус $4), на французскую — до $244 за тонну (минус $2), приводит данные аналитический центр «».

При этом цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли на 550 руб. до 14-14,5 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — прибавили 650 руб. до 12,4-12,5 тыс. руб./т. Год назад цены были на уровне 15,3 тыс. руб. за тонну на глубокой воде и 14,6 тыс. руб. за тонну на малой. Внутренний рынок пшеницы был малоактивен в ожидании резкого снижения экспортной пошлины, отметили аналитики. Цены на Юге выросли до 11,6-11,8 тыс. руб. за тонну (+150 руб.), в Центре, Поволжье и Сибири — оставались без изменений.

Вывозная пошлина на пшеницу с 7 июня снизится с 4525,4 руб. до 2856,3 руб. за тонну, на кукурузу — с 2753,6 руб. до 1214,4 руб. за тонну, на ячмень — будет нулевой, тогда как сейчас составляет 1224,7 руб. за тонну. Ставки уменьшились после того, как была пересмотрена формула расчета пошлины и повышена базовая цена. На пшеницу и меслин она теперь составляет 17 тыс. руб. за тонну (было 15 тыс. руб.), на ячмень и кукурузу — 15875 руб. (13875 руб.).

Биржевой индекс пшеницы (СРТ Новороссийск), по данным НТБ на 2 июня, составил 14,17 тыс. руб. за тонну (без НДС), что на 1,72% выше, чем на 1 июня. Однако к 5 июня индекс снизился до 13,85 тыс. руб. за тонну. Индекс пшеницы (FOB Черное море) 5 июня на НТБ составил $255,7/т против $261,7/т 2 июня.

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