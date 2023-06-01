Экспорт пшеницы в этом сезоне может стать рекордным

Аграрии ожидают роста стоимости пшеницы после снижения экспортной пошлины Е. Разумный

Аналитический центр «СовЭкон» ожидает рекордных показателей экспорта пшеницы в текущем сезоне: он может достигнуть 44,5 млн т, что на 23% больше среднего многолетнего значения, говорится в материалах центра. При этом аналитики отмечают, что объемы вывоза пшеницы в сезоне-2022/23 сдерживались высокими ставками фрахта, укреплением рубля и экспортными пошлинами.



По данным Росстата, к 1 мая запасы пшеницы в сельхозорганизациях составили 12 млн т. Показатели этого года в два раза превышают среднее значение за пять лет, сравнили аналитики «СовЭкона». Запасы выросли на фоне рекордного урожая и относительно медленного экспорта в начале сезона. Сильнее всего превышают прошлогодние показатели запасы пшеницы в Поволжье, которые оцениваются в 2,7 млн т, что на 108% больше, чем годом ранее. Запасы пшеницы в центральной части России оцениваются в 3,9 млн т, что на 95% выше прошлогоднего показателя. Запасы пшеницы на Юге составляют 2,9 млн т — на 45% больше, чем в прошлом году.



Недавно аналитический центр «Русагротранса» сообщил, что в июне будет наблюдаться замедление темпов экспорта российского зерна. Показатель отгрузок за май также был пересмотрен в сторону уменьшения, писал журнал пoле.рф. Так, прогноз экспорта пшеницы в мае с учетом поставок в страны ЕАЭС был снижен с 4,4 млн т до 4,3 млн т (1,35 млн т год назад). «В июне 2023 года, скорее всего, вывоз снизится до 2,6-2,8 млн т, что тем не менее будет сопоставимо с рекордом 2018 года в 2,77 млн т», — говорится в материалах центра.



Топ-менеджеры двух компаний, занимающихся экспортом пшеницы, сообщили «Ведомостям», что сельхозпроизводители приостанавливают поставки продукции. Аграрии ожидают роста стоимости пшеницы после снижения экспортной пошлины, которое запланировано на 7 июня на фоне повышения базовой цены с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну пшеницы. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал изданию, что экспортеры уменьшили объем сделок из-за низких цен на пшеницу как на внутреннем, так и на мировом рынках.



Между тем, первый заместитель председателя Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил, что решение Минсельхоза повысить порог необлагаемой пошлиной суммы при экспорте зерна не облегчит экономического положения растениеводов. По его словам, закупочная цена на зерно продолжает падать, пишет «Парламентская газета». Кроме того, из-за действия санкций у них осталось рекордное количество зерна, поэтому производители несут потери, подчеркнул депутат. Ситуацию также усугубляет рост цен на сельхозтехнику. Плотников подчеркнул, что серьезность ситуации ставит под сомнение целесообразность сохранения на ближайшее будущее экспортных пошлин. Депутат заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайших парламентских слушаниях в июне.



Экспортная пошлина на пшеницу с 31 мая по 6 июня составляет 4525 руб./т против 4644 руб./т неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на ячмень уменьшена с 1559 руб./т до 1224 руб./т, на кукурузу — выросла с 2565 руб./т до 2753 руб./т. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $268,3 за тонну на пшеницу ($275,3 неделей ранее), $195,3 — на ячмень ($204,9), $222,6 — на кукурузу ($223,2).



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