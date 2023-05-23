«ПроЗерно»: на прошлой неделе на зерновом рынке не было единой ценовой динамики

Россия с 1 по 20 мая отгрузила на экспорт 3,8 млн т зерна Pixabay

На прошлой неделе на зерновом рынке России не было единой ценовой динамики, поскольку цены колебались, несмотря на распродажу больших запасов, следует из отчета аналитической компании «ПроЗерно», на который ссылается «Интерфакс». Гендиректор компании Владимир Петриченко считает, что ситуация может измениться с 1 июня, когда будет введена новая базовая цена для расчета экспортной пошлины.



Эксперт сказал «Агроивнестору», что некоторые производители все еще «сбрасывают» зерно перед новым урожаем по низким ценам, но есть и те, кто «стоит на высоких ценах и ждет соответствующих предложений». Это приводит к колебаниям цен на рынке. В целом, по его словам, ситуация негативная.



Согласно мониторингу, на который ссылается «Интерфакс», цены на пшеницу 3-го класса в Центре ускорили падение до 365 руб. со 115 руб. неделей ранее и снизились почти до 11 тыс. руб./т (EXW Европейская Россия, с НДС). На Урале падение было еще больше — на 450 руб. до 11,5 тыс. руб./т. Пшеница 4-го класса тоже значительнее всего подешевела на Урале — на 285 руб. до 10,3 тыс. руб./т против роста на предыдущей неделе. В Черноземье агрокультура стала дешевле на 250 руб., достигнув уровня в 9,3 тыс. руб./т. В то же время в Поволжье пшеница 3-го класса подорожала на 165 руб. до 11 тыс. руб./т, пшеница 4-го класса — на 175 руб. до 9,2 тыс. руб./т. В остальных регионах ценовые колебания были меньше, на Юге цены стабильные.



Наиболее резкой была динамика на рынке кукурузы. В Черноземье цены рухнули на 580 руб. до 9,3 тыс. руб./т. Неделей ранее снижение составило 110 руб. На Юге кукуруза подешевела на 315 руб., до 12,2 тыс. руб./т.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что Россия с 1 по 20 мая отгрузила на экспорт 3,8 млн т зерна, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 3,24 млн т составила пшеница. По ее словам, в мае вырос спрос на ячмень, его отгружено 339 тыс. т, что в 2,4 раза больше, чем год назад. При этом экспорт кукурузы продолжает снижаться: за указанный период он сократился на 43% и составил 224 тыс. т.



Тюрина отметила, что экспорт российской пшеницы растет почти во все традиционные страны-импортеры. Например, вывоз в Турцию увеличился почти в восемь раз, до 797 тыс. т, в Египет — почти в шесть раз, до 449 тыс. т, в Саудовскую Аравию — в 3,6 раза, до 204 тыс. т, в Ливию — в 2,7 раза, до 242 тыс. т. В Алжир отправлено 128 тыс. т (в 4,3 раза больше), наращивают закупки Мозамбик, Бангладеш, Бразилия, Мексика и другие страны. Число компаний-поставщиков пшеницы с 1 по 20 мая составило 25 против 32 годом ранее.



По данным Тюриной, французская пшеница за последнюю неделю стала дешевле на 5%, и достигла уровня в $247 за тонну, американская — на 2,3% ($252 за тонну), российская (FOB Новороссийск) — на 4,3% ($245 за тонну). Она отметила, что на внутреннем рынке активный рост спроса со стороны экспортеров на пшеницу 4-го класса оказывает некоторую поддержку ценам. «В целом можно говорить, что цены производителей стабильны в среднем на уровне 10,2 тыс. руб./т. На этом фоне, а также из-за того, что до конца сезона у нас остаются незначительные объемы для экспорта, причин для дальнейшего падения цен не видно. Думаю, они стабилизируются на том уровне, который мы сегодня видим», — заключила она.



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