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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Владимир Путин выразил надежду на достойный урожай в 2023 году

Минсельхоз подтвердил прогноз валового сбора на уровне 123 млн тонн

| Агроинвестор |

Экспорт зерна в новом сезоне может составить 50-55 млн тонн
Экспорт зерна в новом сезоне может составить 50-55 млн тонн

Президент Владимир Путин выразил надежду на то, что урожай в 2023 году будет «как минимум достойным». Об этом он сказал на совещании о ходе весенних полевых работ (стенограмма опубликована на сайте Кремля). Путин подчеркнул, что очень бы хотелось, чтобы урожай был не хуже, чем в прошлом году. По данным , в 2022-м валовой сбор составил рекордные 157,7 млн т.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания сказал, что общая посевная площадь в этом году превысит 85 млн га. Вместе с регионами в конце прошлого года была сформирована плановая структура посевных площадей. «Ее соблюдение позволит нам получить урожай, который обеспечит и внутренние потребности, и экспортный потенциал», — заверил глава Минсельхоза. Министр также подтвердил прогноз ведомства по урожаю зерна на уровне 123 млн т, в том числе 78 млн т пшеницы, что, по его словам, позволит обеспечить баланс на рынке и продолжить развивать экспортный потенциал.

По оценке агроведомства, в нормальном состоянии взошли 93% озимых, что соответствует средним многолетним значениям. В отдельных регионах из-за погодных условий пришлось пересеивать выпавшие площади. К уборке озимых планируется приступить в июне. Яровыми засеяно более половины от запланированных площадей — 33,2 млн га из 57 млн га, — динамика сева выше прошлогодней, отметил Патрушев, добавив, что в июле яровой сев должен завершиться.

Путин отметил, что на данный момент весенние полевые работы ведутся практически во всех российских сельхозрегионах, они идут штатно. Ключевая задача — обеспечить потребности сельхозпроизводителей в семенах, средствах защиты растений, а также в минеральных удобрениях, подчеркнул президент, то же самое касается техники и горюче-смазочных материалов.

Патрушев также сообщил, что с начала сельхозсезона на мировые рынки поставлено более 50 млн т зерновых. «До конца июня объем превысит 55 млн т, из которых пшеница — около 45 млн т. И можно констатировать, что сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение», — сказал он. При запланированном объеме производства с учетом переходящих остатков в новом сезоне экспорт зерна может составить 50-55 млн т, добавил глава Минсельхоза.

При этом традиционная корректировка экспортной пошлины будет сделана перед началом нового сезона, отметил Патрушев. «Рассчитываем, что скорректированный механизм начнет действовать уже с 1 июня и снизит нагрузку на наших сельхозтоваропроизводителей, на наших растениеводов», — уточнил он. Также Министерство планирует продлить специальный комплекс мер по обеспечению аграриев минудобрениями до ноября включительно, речь идет о плане закупки, ограничениях на вывоз отдельных видов удобрений и фиксации отпускных цен, отметил Патрушев.

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