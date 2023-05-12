Производителям зерна выделили еще 10 млрд рублей господдержки

Ранее Минсельхоз распределил предусмотренные на этот год первые 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна М. Стулов

Правительство выделило еще 10 млрд руб. на господдержку производителей зерна в 65 регионах, сообщила пресс-служба кабмина. Это второй транш средств, которые позволят аграриям компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Правительство уточнило правила возмещения части затрат при производстве и реализации зерновых культур, позволив регионам выделять агробизнесу межбюджетные трансферты для компенсации расходов прошлого года. В 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерна в 157,7 млн т, что привело к снижению цен на него и осложнило финансовое состояние многих сельхозпроизводителей.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что данная мера поддержки очень своевременна, потому что себестоимость производства зерна в 2022 году выросла в среднем на 30%. «При условии снижения цен реализации производителей резко упала рентабельность выращивания агрокультур. Часть производителей задумывается об изменении структуры сева. Поддержка также необходима для обеспечения внутренних потребностей и объемов экспорта», — считает она.



Еще одна проблема в отрасли — нехватка кадров, на фоне которой специалистам необходимо серьезно повышать зарплату. «Достаточно мало специалистов, которые могут работать на технике для производства зерновых. За счет повышения зарплат растет себестоимость выращивания», — объяснила Тюрина. При этом, по ее словам, важно, кто именно получит доступ к поддержке. Тюрина считает, что в наиболее уязвимом положении находятся небольшие хозяйства, которые вынуждены арендовать технику. «Важный фактор — это доступ некрупных производителей к мерам поддержки производства зерновых. Иначе складываются неравные условия на рынке», — считает Тюрина.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что 10 млрд руб. — крайне скромная сумма. По его словам, только за счет пошлины, которая взимается с экспортируемых товаров, в год в бюджет поступает около 100 млрд руб. «А так как у нас в обороте очень больше объемы, можно смело говорить о 200-300 млрд руб., на которые пошлина понижает стоимость зернового рынка в целом. Сколько из этих денег вернулось аграриям — неизвестно», — отметил Петриченко.



В начале мая замминистра сельского хозяйства Андрей Разин говорил, что Минсельхоз распределил предусмотренные на этот год первые 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна. По его словам, объем господдержки рассчитывался исходя из 2 тыс. руб. на тонну зерна, писал «Интерфакс».



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