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Минсельхоз: вопрос транспортировки зерновых остается острым

Дополнительной проработки требует ситуация с автомобильными перевозками

| Агроинвестор |

На субсидирование железнодорожных транспортировок было выделено свыше 6 млрд рублей
На субсидирование железнодорожных транспортировок было выделено свыше 6 млрд рублей

Вопрос стоимости транспортировки зерновых в данный момент остается наиболее острым, дополнительной проработки требует ситуация по автомобильным перевозкам, сказал на межведомственном совещании глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, финансирование, которое было выделено для решения проблем с транспортировкой рекордного урожая, позволило смягчить проблему. 

На совещании, посвященном продовольственной безопасности и ценовой ситуации на рынках сельхозпродукции, министр напомнил, что на субсидирование железнодорожных транспортировок в 2023 году было направлено 4,3 млрд руб. Правительство дополнительно выделило еще 2 млрд руб. Это дало возможность открыть прием заявок на субсидирование перевозок зерновых в направлении Дальневосточного и Северо-Западных федеральных округов, а также портовых регионов. 

Для стабилизации цен на транспортировку также были проведены межведомственные совещания с представителями бизнеса. Это привело к снижению цен до уровня начала года и зафиксированной потребности перевозок от сельхозпроизводителей. Кроме того, на совещании был рассмотрен вопрос доступности сельхозтехники для аграриев, было принято решение расширить парк вагонов-хопперов у зернотрейдеров и проработать возможность увеличения лимита на льготное кредитование.

Между тем, президент России Владимир Путин поручил проработать соглашение, которое позволило бы увеличить производство зерна на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, а также нарастить его экспорт в Китай. Такой пункт содержится в перечне поручений правительству, опубликованном на сайте Кремля. В марте Путин заявлял, что, по его мнению, поставки продовольствия из России в Китай будут увеличиваться. Он считает, что у российских экспортеров есть возможности для существенного наращивания вывоза в КНР мяса, зерна и других товаров. Президент отмечал, что взаимная торговля агропродукцией растет высокими темпами — в прошлом году более чем на 41% до $7 млрд. 

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